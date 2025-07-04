A La7 arriva Roberto Saviano: il programma e i dettagli

Nella giornata di giovedì 3 luglio sono stati presentati a Milano i palinsesti 2025/2026 di La7, la rete di Andrea Salerno che nella scorsa stagione tv ha fatto registrare un buon riscontro in termini di ascolti televisivi, soprattutto per quanto riguarda i programmi dedicati all’informazione, i talk show e il tg condotto da Enrico Mentana.

Tra i nuovi arrivi su La7 nella prossima stagione televisiva c’è il giornalista Roberto Saviano, pronto a condurre una sua trasmissione in prima serata dove avrà la possibilità di approfondire temi a lui cari come quelli della criminalità organizzata e altre questioni toccate in questi anni dallo scrittore.

Saviano nuovo volto tv di La7 con un programma in prima serata

Roberto Saviano avrà dunque un programma nel prime time di La7. Durante la presentazione del palinsesto Urbano Cairo ha confermato le voci circolate nelle ultime ore sulla presenza dell’autore di Gomorra nella prossima stagione televisiva di La7. Lo scrittore condurrà un programma in sei puntate sul tema delle mafie che si chiamerà La giusta distanza.

Sempre in tema di mafia e criminalità, La7 proporrà al suo pubblico il programma in quattro puntate intitolato Lezioni di Mafie. A tenerlo sarà Nicola Gratteri, procuratore presso il tribunale di Napoli e autore di alcune delle più importanti iniziative giudiziarie contro la ‘ndrangheta calabrese. Roberto Saviano torna dunque in tv in pianta stabile su La7 con un suo programma specifico.

L’approdo del giornalista partenopeo sulla rete diretta da Andrea Salerno arriva a un anno di distanza dalla sua esclusione dalla Rai. Una scelta «aziendale, non politica», aveva specificato a suo tempo l’ad Roberto Sergio nel parlare dello scrittore che qualche giorno prima era finito al centro delle polemiche per il tweet al vetriolo con cui aveva definito «ministro della malavita» il leader del Carroccio Matteo Salvini, attaccato per la gestione del caso di Carola Rackete e della nave Sea-Watch 3 al tempo in cui era titolare del Viminale.

Diverse le conferme dopo quella che è stata la miglior stagione della storia di La7, saldamente al terzo posto tra le reti nazionali grazie a una crescita organica e costante che prosegue di 20 mesi. Urbano Cairo durante la presentazione del palinsesto non ha nascosto la sua soddisfazione per gli ottimi risultati che hanno fatto registrare il +16% al mattino e perfino un +23% nella fascia del pomeriggio. In media La7 è cresciuta del 9% sull’anno.

Le conferme nel palinsesto 202-2026 di La7

Tra i volti confermati nella prossima stagione televisiva di La7 c’è quello di Enrico Mentana, direttore e volto del TgLa7 nell’edizione delle 20, negli speciali e nelle “maratone” nei momenti clou della vita politica italiana e internazionale. Conferma nell’access prime time anche per Lilli Gruber e il suo Otto e Mezzo.

La settimana del prime time di La7 si aprirà il lunedì con La Torre di Babele di Corrado Augias, per proseguire con Giovanni Floris e diMartedì. Il mercoledì spazio invece a Aldo Cazzullo e al suo Una giornata particolare. Giovedì ci sarà ancora Corrado Formigli con Piazzapulita. Confermato anche Propaganda Live con Diego Bianchi al venerdì. Chiude il fine settimana Massimo Gramellini con In altre Parole.

Confermate anche tutte le produzioni del daytime: da Omnibus con Gaia Tortora e Alessandra Sardoni — Gerardo Greco entra nel team alla conduzione del programma —, a Coffee Break di Andrea Pancani, fino a L’Aria che Tira di David Parenzo e a Tagadà di Tiziana Panella.