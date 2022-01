A cena da Maria Latella: quando parte, ospiti, puntate

Maria Latella è pronta ad inaugurare un nuovo format su Sky Tg24, A cena da Maria Latella, programma nel quale la giornalista accoglierà attorno al proprio tavolo quattro commensali diversi ogni settimana con i quali dialogare ogni volta di un argomento diverso. Il nuovo dinner talk sarà prodotto da Level 33.

A cena da Maria Latella: quando va in onda

Il nuovo programma condotto da Maria Latella, che già conduce su Sky Tg24 L’intervista di Maria Latella, programma dedicato quest’anno al racconto del Fattore D, con interviste riservate esclusivamente a donne, andrà in onda in prima serata il giovedì sera. La prima puntata è prevista per giovedì 20 gennaio.

A cena da Maria Latella: puntate

Sono previste in totale sei puntate, che saranno disponibili ogni giovedì sera in diretta sul canale 50 del digitale terreste (100 e 500 di Sky), on demand e anche in streaming su skytg24.it.

A cena da Maria Latella: ospiti

Prima puntata, 20 gennaio 2022

La prima puntata sarà dedicata al tema Quirinale e parteciperanno al tavolo di Maria Latella due ospiti politici, Carlo Calenda e Roberta Pinotti, entrambi ministri nei governi guidati da Matteo Renzi prima e Paolo Gentiloni poi, lui allo Sviluppo economico e lei alla Difesa, ora rispettivamente leader di Azione e presidente della Commissione Difesa del Senato, nonché esponente del Partito Democratico. A loro si aggiungeranno lo scrittore ed ex magistrato Giancarlo De Cataldo e Giancarlo Leone, già dirigente Rai, ora presidente dell’Associazione Produttori Audiovisivi, ma soprattutto figlio del Presidente della Repubblica Giovanni Leone.

I quattro si esprimeranno infatti sulla prossima elezione del Presidente della Repubblica e ripercorreranno aneddoti sulle vicende che li vedono legati all’antico palazzo che sorge su uno dei sette colli di Roma.