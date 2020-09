Giorgio Armani presenta nuova collezione moda primavera/estate 2021 in ‘diretta’ tv: così re Giorgio rivoluziona la Settimana della Moda milanese affidandosi al medium più ‘tradizionale’ di tutti e scegliendo di trasmettere la presentazione della sua nuova collezione nel prime time del sabato sera di La7, a partire dalle 21.15. . Il massimo del ‘nazional-popolare’ anche se su una rete di nicchia come La7. La forza simbolica e comunicativa della scelta di Armani, però, non ne viene indebolita: Armani ribalta la tendenza che vede Instagram dominare la comunicazione moda e si rivolge al pubblico generalista. Una prima volta destinata a restare nella storia delle sfilate, e anche della tv. Una scelta certo determinata dalla pandemia: non potendo organizzare gli show di un tempo, meglio diffonderlo su una piattaforma ampia, in una sorta di ‘diretta’ che accomuna tutte le piattaforme coinvolte, da internet ai social.

A introdurre la presentazione della sua collezione maschile e femminile (Timeless Thoughts il nome dato alla S/S 2021) ci pensa Lilli Gruber con una puntata speciale di Otto e Mezzo dedicata a Milano, patria professionale del grande stilista italiano e capitale della moda mondiale: anche questo un cortocircuito magari meno inedito ma comunicativamente interessante. Dopo lo speciale Otto e mezzo, la serata prosegue con un video-documento di 20 minuti, con la voce narrante di Pierfrancesco Favino, in cui lo stesso Giorgio Armani si racconta attraverso una raccolta di interventi realizzata appositamente, unita a immagini di repertorio e rari documenti d’archivio, prima di lasciare spazio alla nuova collezione, trasmessa per la prima volta in formato televisivo.

Giorgio Armani in prima serata Un grande evento in diretta su La7.Giorgio Armani in prima serata. Sabato 26settembre alle 21:15#GATimelessThoughts#giorgioarmani Pubblicato da La7 su Venerdì 25 settembre 2020

A chiudere la serata il film American Gigolò (1980, di Paul Schrader) e non solo perché la serata fashion richiede un testimonial all’altezza, ma perché il personaggio intepretato da Richard Gere nel primo dei suoi film di successo ha lanciato per primo lo ‘stile Armani’ nel mondo.

L’attualità di Milano oggi, la storia di una filosofia e di un marchio famoso nel mondo, raccontato nella sua evoluzione e nella sua progressiva definizione, e infine una sorta di esegesi dello stile Armani agli albori: una sorta di viaggio nel tempo per raccontare uno dei capisaldi della moda italiana, ma anche una proiezione verso il futuro della comunicazione della moda, in un periodo in cui la Pandemia ferma il grande circo ‘in presenza’ e riporta, paradossalmente, la moda nei ‘luoghi’ più vissuti: i media tradizionali.