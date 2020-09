Domani sera subito dopo l’edizione di prima serata del Tg1 torna l’appuntamento con lo show del sabato sera di Rai1 Ballando con le stelle. Dopo una prima puntata andata molto bene e che ha fatto registrare l’ascolto più alto fra i debutti degli ultimi 4 anni, lo spettacolo diretto e condotto da Milly Carlucci prova a tener testa alla corazzata di Canale 5 Tu si que vales che ha vinto anche sabato scorso la sfida in sovrapposizione.

Uno dei momenti cardine del programma, come è noto, è quello dedicato al ballerino per una notte e TvBlog è in grado di anticiparvi l’ospite ballerino della seconda puntata di questa trasmissione prodotta in collaborazione con la Ballandi.

In realtà nel caso odierno non si tratta di un solo ballerino, ma i ballerini in campo saranno quattro. Ballerini per una notte della seconda puntata di Ballando con le stelle 15 saranno i Ricchi e poveri. Ma ovviamente il momento del ballerino per una notte è solamente uno degli ingredienti che Milly Carlucci proporrà al suo pubblico. Momento centrale della trasmissione sarà ovviamente la gara fra i concorrenti in lizza per conquistare la coppa che andrà alla coppia vincitrice dell’edizione 2020 di questo show.

Non è tutto, c’è anche molta attesa per capire cosa ne sarà dell’esibizione di Elisa Isoardi che durante la settimana si è allenata con alcuni maestri sostituti, vista l’indisposizione di Raimondo Todaro fermo per appendicite. Con chi ballerà dunque la bella e brava conduttrice piemontese ? Da sola, come audacemente avevamo prospettato da queste parti, oppure con qualcun’altro ?

Si sta facendo largo l’ipotesi, qualora Raimondo Todaro abbia il permesso dei medici, che la Isoardi possa in “qualche modo” ballare con il suo partner, in tempi e modi tutti da studiare. L’enigma però sarà presto risolto, mancano solo 24 ore alla seconda puntata di Ballando con le stelle ed il tempo stringe.