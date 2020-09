Ulisse celebra Raffaello, il ‘Divin pittore’ nella seconda puntata del nuovo ciclo, andata in onda mercoledì 23 settembre (e che potete rivedere su RaiPlay), e conquista circa 3.247.000 telespettatori per uno share del 15,5%. Un risultato che, per teste, supera la concorrenza di Temptation Island su Canale 5, che ha registrato una media di 3.036.000 telespettatori con uno share del 17,9%. Un risultato che ovviamente soddisfa la rete e anche il padrone di casa, Alberto Angela, che non manca mai di ringraziare il pubblico tv all’indomani della messa in onda. Comunque vada.

Il messaggio affidato ai social dopo questa seconda puntata, tutta dedicata al genio di Raffaello nel 500esimo anniversario dalla morte, ha in sé qualcosa di più del semplice ringraziamento e anche qualcosa in più della ‘rivendicazione’ del ruolo culturale ricoperto dall’offerta Rai, una delle pochissime tv pubbliche che porti la cultura in prima serata. Un tema, questo, caro ad Angela che non manca di sottolineare l’impegno e il coraggio di Viale Mazzini nel sostenere e nel promuovere la cultura in prime time, in periodo di garanzia.

Qualcosa di più, dicevamo. E questo qualcosa è una ‘nuova definizione’ di divulgazione, che unisce l’obiettivo ‘educativo’ e l’aspetto spettacolare:

“Ieri sera la cultura è stata la grande protagonista della serata: il racconto della vita di un genio italiano come Raffaello ha affascinato milioni di persone e questo, perdonate il gioco di parole, è qualcosa che va oltre la classica divulgazione, è ‘cool – tura’!”.

Che ormai Ulisse, così come Meraviglie e in generale con le proposte di prime time di Alberto Angela, sia un titolo ‘cool’, capace di catalizzare anche il second screen e i social è un dato di fatto, al netto dei risultati di ascolto, o meglio al netto delle ‘sfide Auditel’ con il competitor di turno. Questa stagione di Ulisse sta mostrando come fare di una crisi una vera e propria opportunità di crescita: lo abbiamo visto commentando la prima puntata, lo evidenzia lo stesso Angela nel suo post, quando sottolinea la soddisfazione per aver portato a casa questa difficile edizione e con questi risultati:

“Siete stati oltre tre milioni e questo per me è motivo di grande soddisfazione. Una soddisfazione che raddoppia quando penso a tutti i dubbi e le difficoltà che abbiamo incontrato nei mesi passati per realizzare questa puntata. Eravamo in piena emergenza sanitaria e abbiamo dovuto adattare le esigenze di copione alla realtà che ci trovavamo davanti non sapendo se sarebbe bastato”.

Carissimi,voglio ringraziare ognuno di voi per il successo ottenuto ieri sera con la puntata dedicata al grande Maestro… Pubblicato da Alberto Angela su Giovedì 24 settembre 2020

Il viaggio di Ulisse continua. E a dimostrazione di come si può stare sul pezzo, andando oltre i limiti imposti da una pandemia, la prossima puntata sarà dedicata ad Elisabetta II. Un evergreen, è il caso di dirlo.