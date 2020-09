Domenica 27 settembre 2020 alle 14 su Rai1 è il momento della terza puntata di Domenica in, dopo l’ottimo riscontro delle prime due emissioni. TvBlog è in grado di anticipare gli ospiti che faranno compagnia al pubblico della domenica pomeriggio insieme a Mara Venier. Partiamo da un pezzo forte, si tratta di uno dei giudici di X Factor 2020 ovvero Emma Marrone.

In studio poi con Mara Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale che da lì a poche ore debutteranno su Rai1 con la terza stagione della fiction di successo L’allieva. Un incontro molto intenso è quello che si prospetta fra Mara Venier e Rita Dalla Chiesa in cui si parlerà del padre di Rita, generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, assassinato dalla mafia e su cui Rita ha scritto un libro.

Domenica inoltre sarebbe stato il compleanno del generale Dalla Chiesa. In studio poi con Mara una vecchia e cara conoscenza di Domenica in, si tratta dell’attore Massimo Lopez stavolta protagonista di un incontro diverso, molto intimista, si parlerà infatti della sua vita privata, in particolare del rapporto con la madre.

Torna poi il talk sullo show del sabato sera di Rai1 Ballando con le stelle. In studio per parlare del varietà campione di ascolti diretto e condotto da Milly Carlucci ci saranno con Mara Selvaggia Lucarelli, Alberto Matano e Guillermo Mariotto. In collegamento due protagonisti dello show prodotto in collaborazione con la Ballandi, ovvero Paolo Conticini e Alessandra Mussolini.

Davvero tanta carne al fuoco dunque anche per la terza puntata di Domenica in il cui appuntamento è fissato per domenica pomeriggio, 27 settembre 2020, a partire dalle ore 14 in diretta da Roma su Rai1 con Mara Venier.