Un'ora sola vi vorrei, il nuovo one-man show di Enrico Brignano su Rai 2 da martedì 22 settembre: anticipazioni e diretta

Di Ivan Buratti martedì 22 settembre 2020

Enrico Brignano torna in prima serata con uno show che corre contro il tempo: anticipazioni, diretta e recensione

Un'ora sola ti vorrei, cantava Giorgia nel lontano 1997. A ventitré anni di distanza, Enrico Brignano allarga l'appello a tutto il pubblico televisivo con il suo nuovo one-man show Un'ora sola vi vorrei. In barba ai programmi-fiume, che nessuno sa quando iniziano e quando finiscono, il comico romano si ripromette di regalare sessanta minuti spaccati di intrattenimento ai telespettatori di Rai 2. Cinque prime serate, in onda da martedì 22 settembre 2020, in cui Enrico Brignano si metterà in gioco fra satira e comicità in compagnia di ospiti e interventi musicali. Tvblog monitorerà in live-blogging la prima puntata, a cui seguirà la consueta recensione.



Un'ora sola vi vorrei, anticipazioni di martedì 22 settembre 2020

Per la prima puntata di Un'ora sola vi vorrei, Enrico Brignano ha invitato sul palco la cantautrice Malika Ayane, con cui affronterà il tema portante del programma: il tempo, che dominerà la narrazione dello spettacolo anche fisicamente, con un'orologio che dominerà lo studio e scandirà i secondi rimanenti. La corsa inesorabile contro i minuti prevederà monologhi comici, interventi satirici, commenti piccati sulla società attuale e numeri musicali, eseguiti dalla Resident band in studio e dal corpo di ballo.



Un'ora sola vi vorrei, programma e second screen

è un programma di Enrico Brignano, Riccardo Cassini, Piero Guerrera, Luciano Federico e Manuela D’Angelo. Prodotto da Itv Movie per Rai 2, la regia è assegnata a Cristiano D’Alisera. Il direttore della fotografia è Marco Lucarelli, mentre le scenografie sono di Marco Calzavara. Le coreografie sono realizzate da Laccio (Emanuele Cristofoli). Valeria Destefanis è il capoprogetto RAI di Un'ora sola vi vorrei. Il produttore esecutivo RAI è Cristina Carunchio, mentre quella ITV MOVIE Patrizia Sartori. È possibile vedere in diretta la trasmissione grazie al portale Raiplay, mentre il commento sui social è affidato all'hashtag #unorasolavivorrei.