4 Hotel 2020, quarta puntata con Bruno Barbieri in Costiera Sorrentina e Amalfitana

Di Giorgia Iovane martedì 22 settembre 2020

Bruno Barbieri tra Amalfi e Sorrento nella quarta puntata di 4 Hotel 2020.

L'aspettav(am)o ed è arrivata: parlo della puntata di 4 Hotel ambientata tra Amalfi e Sorrento, che va in onda questa sera - martedì 22 settembre - su Sky Uno e NOW TV dalle 21.15. Bruno Barbieri si muoverà tra il Golfo di Salerno e quello di Napoli, tra le perle delle omonime Costiere, che sono senza dubbio tra i luoghi più belli del mondo, per incontrare quattro albergatori e incoronare il miglior hotel della Penisola Sorrentina.

In gara Carmen, manager del DieciSedici, un affittacamere di lusso nel pieno centro storico di Amalfi, Anna, proprietaria con la sorella Manuela, dello storico Art Hotel Marmorata a strapiombo sul mare; Alessio, titolare di Villa Alba D’Oro, situata tra le colline di Amalfi e infine Barbara, proprietaria con i genitoridel Relais Palazzo del Barone, tra le campagne della penisola sorrentina. La location per le esterne di Bruno e per il tavolo del confronto è Castello Giusso di Vico Equense, antico podere medievale a strapiombo sul mare con vista sulla Penisola Sorrentina.

Per tutti loro valgono le solite regole: fatto il check-in, per ciascun hotel lo Chef stellato sperimenterà in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ciascun albergatore, e dopo il check-out i concorrenti si giudicheranno l’un l’altro. Ognuno deve assegnare un voto da 0 a 10 su location, camera, servizi, prezzo. Il vincitore si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda.

La stagione di Bruno Barbieri proseguirà poi nel Chianti, nella Val Rendena in Trentino, in Tuscia e Palermo. Il programma, una produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia, è va in onda ogni martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go.





Bruno Barbieri 4 Hotel in Costiera Amalfitana e Sorrentina, gli alberghi in gara | Puntata 22 settembre 2020

Conosciamo meglio i quattro albergatori protagonisti della puntata nella Penisola Sorrentina.



DieciSedici - Amalfi

Carmen è la manager di questo affittacamere di lusso nel pieno centro storico di Amalfi, con 6 appartamenti e suites in tipico stile costiero. Si trova in un palazzo storico del 1100 vicino alla piazza del Duomo ed è stato aperto nel 2015, guardando a una clientela per lo più straniera. Carmen è sorridente ed energica e per lei l’accoglienza è fondamentale.

Villa Alba D’Oro - Amalfi

Alessio è il titolare, con la famiglia, di Villa Alba D’Oro, situata tra le colline di Amalfi. La villa ha 6 suites ma principalmente viene affittata interamente per soggiorni di lusso e ad alto tasso di privacy. Punti forti, la vista mozzafiato e la piscina a sfioro.

Art Hotel Marmorata - Ravello

Anna è la proprietaria, con la sorella Manuela, di questo albergo storico, nato nel 1983 in una struttura che risale al '400 e noto per la sua posizione a strapiombo sul mare, con discesa privata. La struttura si è trasformata negli anni da classico hotel 4 stelle ad “art hotel” con 38 camere in stile marinaro.

Relais Palazzo del Barone - Sorrento

Barbara è la proprietaria, con i genitori di questo relais sito tra le campagne della penisola sorrentina, con una vista indimenticabile del Golfo di Napoli. La villa di famiglia, acquistata con grandi sacrifici, è stata trasformata in hotel solo nel 2018: s ono state ricavate 6 camere circondate da un grande parco con un limoneto, un piccolo orto e un uliveto.