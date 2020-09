Tiki Taka, prima puntata con Piero Chiambretti: ospiti e diretta

Di Massimo Galanto lunedì 21 settembre 2020

La prima puntata di Tiki Taka con la conduzione di Piero Chiambretti

Oggi, lunedì 21 settembre 2020, su Italia 1, in seconda serata, prende il via l’ottava edizione di Tiki Taka con una novità assoluta: la conduzione di Piero Chiambretti, al posto di Pierluigi Pardo. Blogo seguirà la puntata in liveblogging.

Tra gli ospiti del talk show sportivo curato dalla redazione sportiva coordinata da Alberto Brandi l’allenatore del Benevento Filippo Inzaghi e il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero.

A commentare la prima giornata di Serie A (stasera si gioca Milan-Bologna) anche giornalisti, opinionisti ed esperti, tra i quali l'ex allenatore Alberto Malesani e l'ex calciatore Nicola Berti.

Assente Bobo Vieri, che ha annunciato l'intenzione di portare in tribunale Mediaset per averlo escluso dal cast.

Non mancheranno gli highlights di tutti i match, la moviola dei casi più scottanti, le news di calciomercato e le riflessioni sui grandi temi calcistici di oggi e di ieri.