Boss in Incognito: le anticipazioni della terza puntata

Di Fabio Morasca lunedì 21 settembre 2020

Le anticipazioni della terza puntata del docu-reality di Rai 2, condotto da Max Giusti.

Questa sera, lunedì 21 settembre 2020, su Rai 2, a partire dalle ore 21:20, andrà in onda la terza puntata della sesta edizione di Boss in Incognito, il docu-reality condotto da Max Giusti che ritorna, quindi, nella collocazione del lunedì.

La protagonista della terza puntata sarà Carmela Schettino, proprietaria, insieme al marito Alessandro De Masi, de La Contadina, marchio attivo nel settore della produzione e della vendita della mozzarella di bufala.

La sede dell'azienda si trova ad Altavilla Silentina: l'azienda conta più di 180 dipendenti e quasi 70 punti vendita in tutta Italia e produce ogni anno 1.400 tonnellate di mozzarella di bufala. Oltre alla mozzarella, La Contadina produce anche formaggi, paste fresche e tanti altri prodotti.

Nella sua avventura in incognito, Carmela, conosciuta anche come Melania, incontrerà alcuni dei suoi dipendenti: Cosimina, che le insegnerà a fare la pasta fresca, Sergio, che le mostrerà come avviene la vendita dei prodotti in negozio, Carmela, che le mostrerà come si confezionano le mozzarelle e come si fa una treccia di bufala, e Virgilio, che fa svolge la professione del "casaro".

Com'è già noto, la novità di quest'edizione è che anche il conduttore, Max Giusti, andrà in missione, sempre in incognito, insieme al boss, con un nome di fantasia e nuove sembianze.

In questa puntata, Max Giusti affiancherà Virginio, il trasportatore di latte che, partendo dalle stalle delle bufale, porta il latte nel caseificio.

Un altro particolare già noto è il pretesto di quest'edizione con il quale si giustifica la presenza delle telecamere ossia la realizzazione di un documentario Rai intitolato Un lavoro in sette giorni, documentario che ha il fine di ricollocare persone che hanno perso il lavoro a causa del COVID-19.

La missione, come di consueto, dura una settimana, al termine della quale gli operai scopriranno le vere identità del boss e del conduttore.