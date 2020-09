Pressing Serie A: la prima puntata in diretta dalle ore 23:45

Di Fabio Morasca domenica 20 settembre 2020

La prima puntata della nuova edizione di Pressing Serie A in diretta.

Pressing Serie A è un programma di approfondimento calcistico condotto da Giorgia Rossi, in onda su Italia 1, ogni domenica, in seconda serata.

Pressing Serie A: le anticipazioni della prima puntata

Con il ritorno del campionato di calcio di Serie A, a partire da questa sera, tornerà anche Pressing Serie A, il programma di approfondimento sportivo che sarà condotto da Giorgia Rossi e che andrà in onda su Italia 1, a partire dalle ore 23:45.

Nella prima puntata di questa edizione, Giorgia Rossi ospiterà in studio Alessio Tacchinardi e Stefano Sorrentino, al suo esordio nella squadra degli opinionisti di Sport Mediaset. Insieme a loro, ci saranno Sandro Sabatini e Graziano Cesari che analizzerà, come di consueto, i casi più importanti della moviola.

Non mancheranno, inoltre, tutti i gol, gli approfondimenti, i commenti dei protagonisti, i dibattito sui temi caldi e gli aggiornamenti di calciomercato affidati a Claudio Raimondi.

Pressing Serie A: dove vederlo

La prima puntata di Pressing Serie A andrà in onda su Italia 1, a partire dalle ore 23:45.

Il programma sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play, dove sarà possibile rivederlo anche dopo la messa in onda.

Pressing Serie A: Second Screen

Sport Mediaset è presente sul web con un sito ufficiale.

Su Facebook, inoltre, è presente la pagina ufficiale di Sport Mediaset.

Su Twitter, invece, l'account ufficiale di Sport Mediaset è il seguente: @Sport_Mediaset. La puntata si può commentare in diretta con l'hashtag #Pressing.

Sport Mediaset è presente anche su Instagram con un profilo ufficiale.

Per chi vuole seguire il programma in liveblogging, infine, il programma sarà disponibile in tempo reale su TvBlog, magazine di Blogo, a partire dalle ore 23:45.