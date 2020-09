Linea Verde, torna l'appuntamento di Rai 1 con la natura da domenica 20 settembre 2020

Tutto quello che c'è da sapere sulla prima puntata di Linea Verde, il programma condotto da Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli

Torna in onda Linea Verde, lo storico programma di Rai 1 che racconta le ricchezze agroalimentari italiane. Come lo scorso anno, saranno Beppe Convertini ed Ingrid Muccitelli, con la partecipazione di Peppone Calabrese, a guidare la trasmissione, esplorando il territorio alla ricerca delle eccellenze del nostro Paese. Tvblog seguirà in diretta la prima puntata della stagione, a cui seguirà la consueta recensione.



La prima puntata dell’edizione 2020/2021 di Linea Verde, in onda domenica 20 settembre alle 12.20 su Rai 1, sarà incentrata sull'area del Parco del Conero, oasi ambientale delle Marche, ancora non prese d'assalto dal turismo di massa. Al centro della puntata gli scenari e i paesaggi del Parco, le sue produzioni agricole e le prelibatezze enogastronomiche, con ampie pagine dedicate ai vini rossi e spumante del Conero, all’allevamento bovino e alla pesca degli squisiti “moscioli” di Portonovo, i mitili tipici della riviera, con tappe a Numana e a Sirolo. Passaggio inevitabile a Recanati, il borgo reso noto da Giacomo Leopardi, di cui si esploreranno la vita e i segreti. Infine, spazio anche all’artigianato e alla musica, con la produzione artigianale dell’organetto e le suggestioni della musica popolare.



Il programma va in onda tutte le domeniche dalle ore 12.20, su Rai 1 e su Rai 1 HD (DTT, 501). È possibile anche vedere la diretta online sul portale Rai Play, dove sarà poi disponibile on demand nella sezione dedicata. Per seguire e commentare la trasmissione in diretta, l'hashtag per i sociali è #LineaVerde.