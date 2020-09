Tu sì que vales, lite accesa tra Rudy Zerbi e Teo Mammucari: "Parla di maghi e non di musica!", "Questo lo dici a tuo fratello!" (Video)

sabato 19 settembre 2020

Discussione molto accesa tra i due giudici del talent show di Canale 5.

Rudy Zerbi e Teo Mammucari non si stanno molto simpatici e un'ulteriore conferma è arrivata anche da quest'edizione di Tu sì que vales, precisamente dalla seconda puntata andata in onda stasera, durante la quale i due giudici hanno discusso, in modo molto acceso, dopo un'esibizione di un concorrente.

Un ragazzo di 29 anni di nome Daniele, infatti, si è esibito con Vedrai, Vedrai di Luigi Tenco, una canzone che ha un enorme significato per lui in quanto gli ricorda suo nonno.

Nonostante l'esibizione molto sentita, Teo Mammucari ha manifestato, però, qualche legittima perplessità ma si è trattenuto, presumibilmente, per non risultare indelicato con il ragazzo:

Era più facile cantare Michael Jackson! Hai scelto un pezzo di cuore, un pezzo difficilissimo. L'interpretazione, quello che tu hai provato... E' bello quello che hai fatto però... E' dura.

Rudy Zerbi, invece, si è complimentato apertamente con il concorrente:

Quando ascolto questa canzone, non mi piace questo voler caricare quel significato, quella tristezza... Tu, invece, in quel "vedrai, vedrai", non hai dato un'illusione ma una speranza che, una volta tanto, una donna o un uomo, che si sono sentiti dire "vedrai, vedrai", pensando che non sarà stata mai verità, invece, in questo caso, possa essere verità. Ho visto ottimismo e positività che mi mancava. Mi è piaciuto come l'hai interpretata, al di là della nota, chi se ne frega...

Teo Mammucari, durante l'opinione di Zerbi, ha fatto delle espressioni che parlavano da sole e, spinto da Maria De Filippi, ha controreplicato, affermando che Zerbi ha dato un contentino al ragazzo, esprimendo, quindi, un'opinione non corrispondente al vero:

Io sono incaz*ato con Zerbi... Devo imparare a stare zitto, voglio bene a Rudy ma non a Zerbi. Rudy è una persona e Zerbi è un'altra. Zerbi sa benissimo che non l'hai cantata bene, che non ci hai messo la giusta anima, sa benissimo che non è un pezzo che un ragazzo della tua età si può permettere... Io ti dico la verità. Zerbi ti sta dando un contentino inutile. Non dar retta a 'sta caz*ata. Hai scelto una cosa difficilissima e non l'hai interpretata nel giusto modo. Mi piace quando Zerbi dice la verità. Ma ora non l'ha fatto.

Zerbi, ovviamente, non l'ha presa per niente bene ed è partita una discussione durante la quale i due giudici ne hanno approfittato per dirsi cose che avevano in serbo da parecchio tempo:

Zerbi "Prima cosa: non mettermi in bocca ragionamenti e parole che non sono miei..."

Mammucari: "Io faccio quello che voglio e non mi accusare di cose inutili!"

Zerbi: "Parla di maghi e non parlare di musica! Quando ci sono i maghi, io sto zitto!"

Mammucari: "Non ti sopravvalutare! 'Parla di maghi!' lo dici a tua sorella!"

Zerbi: "Lui ha portato qui una storia della sua famiglia e tu non devi permetterti di dire che lui non canta questa canzone nel modo giusto!"

Mammucari: "Ma prenditi questo applauso inutile e smettila! Sei ridicolo!"

Zerbi: "Non me ne frega niente degli applausi. Ci ha portato un'emozione e tu non la devi distruggere!"

Mammucari: "Devi farmi pensare quello che io penso. Non sei nessuno per dire che ne capisci meglio di me. Avevi l'occasione per parlare di una cosa tecnica..."

Zerbi: "L'ho detto prima: la tecnica, qui, non c'entra niente!"

Mammucari: "Comunque 'Parla solo di maghi', lo dici a tuo fratello! Perché io, un po' di curriculum ce l'ho, devi avere rispetto tu di me! Capito?"

Zerbi: "Mamma mia, ragazzi!"

Mammucari: "Mamma mia, un caz*o!"

Gerry Scotti ha alleggerito l'atmosfera con questa battuta:

Mi sembrate Morgan e Bugo!

Maria De Filippi, invece, è rimasta spiazzata dalla discussione che, evidentemente, ha preso una piega imprevista anche per lei.

