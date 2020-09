La Domenica Sportiva 2020 incolore, tra opinionisti sonnacchiosi, interviste 'tardive' e la garanzia Jacopo Volpi

Di Massimo Galanto lunedì 21 settembre 2020

La prima puntata stagionale dello storico programma sportivo Rai

La Domenica Sportiva, anche con la 3337esima puntata, resta prevedibilmente nel solco della tradizione della televisione pubblica. Il racconto della prima giornata di Serie A si snoda in un programma carente di ritmo e, soprattutto, di colore. Eppure Jacopo Volpi, dall'alto della sua esperienza e autorevolezza, si conferma brillante alla conduzione della trasmissione, impaginata con la classica formula dell'alternanza tra servizi della redazione sportiva e commenti in studio - un po' intorpiditi - dei non freschissimi Tardelli, Pecci e Civoli.

La sintesi del posticipo Juventus-Sampdoria viene proposta in apertura di puntata, le attese dichiarazioni del neo allenatore bianconero Pirlo, invece, arrivano molto tardi, dopo oltre un'ora di diretta (e quasi mezz'ora dopo quelle pronunciate in diretta su Sky e già riprese sul web). Un limite (dovuto alle presenza contingentate allo stadio, causa covid?) molto pesante per un programma del servizio pubblico che comunque cerca di restare al passo coi tempi, anche grazie all'apertura ai contributi social, ad un importante supporto grafico e agli aggiornamenti costanti dei titoli nel crawl,

Il nuovo moviolista appare preparato, ma assai farraginoso (e lento) nell'esposizione, l'ospitata di Prandelli assume un senso solo nella parte finale, lo spazio calciomercato ha la pecca di prendersi troppo sul serio, la durata della puntata è perfetta (100 minuti).

Un po' di flemma in meno, un po' di sprint in più.

P.S. Per la 'gioia' dei complottisti e degli anticomplottisti, da segnalare che non sia stata pronunciata neanche mezza parola sul mani di Bonucci non punito sull'1-0 per la Juventus.

La Domenica Sportiva 2020: la prima puntata live

Il risultato del sondaggio su Pirlo chiude la puntata.

00.20 Prima della chiusura, ancora collegamento con L'Altra Domenica Sportiva.

00.18 Nello spazio social viene mostrato il video postato dall'Inter su Instagram con Vidal protagonista. Poi i dettagli sul contratto del cileno.

00.17 Per Prandelli, l'Inter è favorita per lo scudetto, più della Juve.

00.15 Prandelli cita Mazzone: "Gli allenatori bravi sono quelli che si fanno comprare i giocatori che vogliono".

00.13 Moviola e poi si parla di Inter e del ritorno in Italia di Vidal.

00.08 E si torna al calcio, con un servizio sul Milan (che giocherà domani).

00.05 Volpi concede due minuti di spazio alla pallavolista Giulia Pisani, di cui vengono mostrate alcune immagini via Instagram.

00.03 Spazio anche alle dichiarazioni di Ranieri in conferenza stampa.

23.58 Venerato rivendica il fatto che già due settimane fa "avevamo detto a La Domenica Sportiva Estate" che Suarez è fuori dai parametri per la Juve.

23.54 Volpi si collega con lo studiolo per un approfondimento statistico sulla prima uscita ufficiale della Juve, a cura di Furio Zara.

23.50 Altro frammento di dichiarazioni di Pirlo, con Volpi che lancia la clip come "l'intervista che ha fatto il nostro Aurelio Capaldi".

23.48 Arrivano finalmente le prime parole di Pirlo, dalla conferenza stampa.

23.47 Spazio social: Pirlo ha conquistato i tifosi juventini.

23.47 Volpi lancia la clip emozionale su Juventus-Sampdoria. Intanto restiamo ancora in attesa delle dichiarazioni degli allenatori.

23.43 Si torna in studio a parlare di moviola e della nuova interpretazione arbitrale sui tocchi di mano.

23.40 Volpi lancia la sintesi imperdibile di Genoa-Crotone, ma prova a trattenere i telespettatori asserendo che "sono arrivate le interviste a Pirlo" e ad altri protagonisti di Juve-Sampdoria. Sky le ha proposte già mezz'ora fa.

23.39 Secondo Prandelli, la Fiorentina potrebbe essere la sorpresa del campionato.

23.37 Il servizio sulla vittoria della Fiorentina sul Torino, datata sabato 19 settembre.

23.35 Moviola.

23.30 Servizio su Sassuolo-Cagliari.

23.28 Volpi dice che Allegri potrebbe prendere il posto di Fonseca sulla panchina della Roma. E mostra le immagini di Allegri a Ballando con le stelle, che interrogato sul tema dice: "Vediamo, non si sa".

23.26 Prandelli chiamato a commentare l'esclusione di Dzeko dalla sfida della Roma contro il Verona, ma non va oltre il "non conosciamo a fondo la situazione".

23.23 Servizio su Verona-Roma, firmato da Stefano Bizzotto.

23.21 Ancora calciomercato. Venerato si allunga parlando di Milik e Napoli; Volpi commenta in studio: "Fermate Ciro!"

23.18 La moviola di Saccani. E il ritmo crolla!

23.15 Ancora niente allenatori in diretta, Volpi lancia il servizio su Parma-Napoli, ma assicura che poi si tornerà a parlare ancora di Juve.

23.13 "Chi farà il Pirlo nella Juventus?", è la domanda di Volpi.

23.08 Pubblicità.

23.04 Venerato: "Notizie esclusive su Milik, ma le daremo più avanti".

23.03 Le pagelle di Tardelli.

23.01 Eraldo Pecci su Pirlo: "Gli auguriamo di fare bene, ma qualche punto interrogativo su di lui c'è".

22.59 Saccani non fa riferimento al tocco di mano di Bonucci in area di rigore nel primo tempo. Spazio social dedicato alle parole di Paratici su Suarez e Dzeko.

22.58 Volpi ironizza sul nuovo moviolista: "Abbiamo speso un sacco di soldi per avere Saccani, ma non c'è stato neanche un episodio da moviola".

22.57 Giro di pareri in studio e in collegamento.

22.54 Editoriale di apertura per Civoli, che chiama Pirlo 'Andrea'.

22.53 Il titolo scelto è 'Pirlo cala il tris'. Domanda di Volpi su Frabotta.

22.53 Per Rimedio buona prestazione della Juventus e azzardo di Pirlo premiato.

22.48 La sintesi di Juventus-Sampdoria firmata da Alberto Rimedio.

22.48 Prandelli è in collegamento. Venerato, pure. E dà la notizia di Vidal sbarcato a Milano, fronte Inter.

22.44 L'esordio di Saccani è molto poco loquace. Volpi presenta tutto il cast, poi linea all'Altra Ds, con Mecarozzi che lancia un servizio sul ciclista Pogacar.

22.42 Jacopo Volpi in piedi, in apertura saluta Paola Ferrari che lo scorso anno ha condotto La Domenica sportiva. Poi subito collegamento in diretta con Capaldi allo Stadium per il posticipo.

22.41 Inizia la puntata.

La Domenica Sportiva su Rai2 in diretta: anticipazioni

Stasera, 20 settembre 2020, alle ore 22.40 su Rai2, avrà inizio la nuova edizione di La Domenica Sportiva. TvBlog la seguirà in diretta.

Alla conduzione Jacopo Volpi (al posto di Paola Ferrari, che quest'anno guiderà 90esimo minuto). Insieme a lui ci saranno come opinionisti Marco Tardelli, Cesare Prandelli, Eraldo Pecci. Alla moviola esordisce l'ex arbitro Massimiliano Saccani.

Al centro della puntata odierna i risultati della prima giornata di Serie A di calcio, iniziata ieri. In particolare si commenterà il posticipo Juventus-Sampdoria (il turno si completerà domani sera con Milan-Bologna). Tra i temi di discussione anche le decisioni sulla riapertura degli stadi al pubblico.