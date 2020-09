Petra, la seconda puntata: anticipazioni

Di Paolino lunedì 21 settembre 2020

Le anticipazioni della seconda puntata di Petra, la serie tv di Sky con Paola Cortellesi che, in questa puntata, indagherà sull'omicidio di un nuovo fino ad entrare nel mondo dell'addestramento di cani

La seconda indagine di Petra, la serie tv diretta da Maria Sole Tognazzi, con Paola Cortellesi ed Andrea Pennacchi che ha debuttato lunedì scorso su Sky Cinema e Now Tv ottenendo 746.000 telespettatori, porterà i due protagonisti nel mondo dell'addestramento di cani. Si chiama, infatti "Giorno da cani", il secondo episodio, in onda questa sera, 21 settembre 2020 alle 21:15, anch'esso tratto dall'omonimo romanzo di Alicia Gimenez-Bartlett. In alto potete vedere una clip tratta dall'episodio.

Giorno da cani, trama

Petra si ritrova a dover indagare sull'omicidio di un uomo senza identità. Sarà il cane di quest'ultimo, che l'Ispettrice e Monte (Pennacchi) chiameranno Spavento, a restituire un nome ed un cognome alla vittima. Da qui partono le indagini, che porteranno i due nel mondo degli allevamenti dei cani, non sempre con risvolti positivi.

Quest'indagine, però, avrà anche delle ripercussioni sulle vite personali dei due: se Petra, infatti, sembra legare particolarmente con il veterinario Luca (Alessandro Tedeschi), che le fornisce utili informazioni su un mondo a lei sconosciuto, Monte resterà invece affascinato dall'addestratrice Valentina (Alessia Giuliani).

Proprio questo loro coinvolgimento, però, renderà ancora più difficile procedere con le indagini, quando si renderanno conto di avere a che fare con una situazione ben più grossa e grave di quanto pensassero. Petra e Monte dovranno quindi giocarsi tutto per arrivare alla verità.

Petra, streaming

E' possibile vedere Petra su Sky Go e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, ma anche su Now Tv.

Petra, social network

Si può commentare Petra su Twitter, utilizzando l'hashtag #SkyPetra.