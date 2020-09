Emmy Awards 2020, la diretta questa notte su Rai 4 (Video)

Di Paolo Sutera domenica 20 settembre 2020

Rai 4 trasmette, nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 settembre, la diretta degli Emmy Awards 2020, la cerimonia di premiazione delle migliori serie tv della stagione scorsa, rigorosamente a distanza e con la conduzione di Jimmy Kimmel

"Celebreremo il meglio del meglio. E lo faremo vestiti a metà": Jimmy Kimmel non usa mezzi termini e, come si è visto dai promo mandati in onda nelle settimane scorse, giocherà la carta dell'ironia per raccontare al pubblico questa stranissima 72esima edizione degli Emmy Awards 2020, trasmessa dalla Abc e presentata appunto da Kimmel nella notte tra oggi e domani, 20 e 21 settembre 2020. Come di consueto, in Italia la cerimonia sarà trasmetta live da Rai 4, a partire dalle 01:45 di domenica notte, con il commento di Andrea Fornasiero e Carolina Di Domenico, con la partecipazione di Zerocalcare.

Perché stranissima? La cerimonia non si svolgerà al Microsoft Theater di Los Angeles, ma sarà interamente virtuale: il che vuol dire che nominati, vincitori e presenters si troveranno in location differenti, sparsi per il mondo, ma uniti nel celebrare il meglio della serialità televisiva dell'anno appena trascorso.

Non sarà una cerimonia facile da portare a casa per Kimmel, ma potrebbe essere anche l'occasione per l'Academy of Television, Arts e & Sciences di proporre al pubblico uno show che possa trovare originalità e nuove idee dopo alcune edizioni un po' stanche.

Quel che è certo è che gli Emmy, siano essi virtuali o in presenza, sono l'occasione per vedere i protagonisti delle migliori serie tv in circolazione: e quest'anno la sfida per la conquista della statuetta è più che aperta. La prima vittoria, però, è andata a Netflix, che per la prima volta ha superato la Hbo nel numero di nomination (160 contro 107) Con la fine di Game of Thrones, lo scettro di Miglior Serie Tv Drama è conteso da più parti: tra gli otto show nominati, i più papabili alla vittoria sono Succession (Hbo), Ozark (Netflix) e The Crown (Netflix), ma attenzione anche a The Mandalorian (Disney+), che ha già vinto cinque statuette ai Creative Emmy Awards.

Sul fronte comedy, la sfida è ancora più aperta: The Good Place (Nbc) potrebbe vincere il premio con la sua ultima stagione, ma a contenderselo ci sono anche show come Schitt's Creek (Pop Tv), Insecure (Hbo), What We Do In The Shadows (Fx) e The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video), vincitrice della statuetta già due anni fa.

Ci sono poi le miniserie: Watchmen (Hbo) è la favorita, grazie anche alle undici nomination raccolte che la rende la produzione più nominata di questa edizione. Per vincere, però, dovrà vedersela con altri gioielli come Little Fires Everywhere (Hulu), Mrs. America (Fx), Unbelievable (Netflix) ed Unorthodox (Netflix).

Tra gli attori ed attrici, i nomi più in voga della vigilia sono Eugene Levy per Schitt's Creek come Migliore Attore Comedy, categoria per cui concorrono anche -tra gli altri- Ted Danson per The Good Place ed Anthony Anderson per black-ish (Abc) e Michael Douglas per The Kominsky Method (Netflix). Tra le donne, in lizza ritroviamo Rachel Brosnahan per The Marvelous Mrs. Maisel, ma anche Tracee Ellis Ross per black-ish (che ha già vinto nel 2018) e Christina Applegate e Linda Cardellini, protagoniste di Dead to me (Netflix).

Per i Drama, tra gli attori protagonisti nominati vanno citati Jason Bateman per Ozark e Brian Cox per Succession, che potrebbero però essere insidiati da Billy Porter di Pose (Fx) e Steve Carell di The Morning Show (Apple+). Proprio da The Morning Show arriva l'attrice favorita al premio come Protagonista Drama, ovvero Jennifer Aniston: a tentare di soffiarle il premio, Olivia Colman di The Crown ed, ancora per Ozark, Laura Linney. Per gli attori protagonisti delle Miniserie, gli occhi sono puntati ancora su Watchmen e su Jeremy Irons e Regina King, ma quest'ultima potrebbe trovare una contendente al premio in Cate Blanchett, protagonista di Mrs. America (Fx).

La cerimonia virtuale non mancherà dei presenters, ovvero coloro che introdurranno le varie categorie ed i rispettivi nominati: tra i nomi annunciati, vedremo in collegamento Ty Burrell, Laverne Cox, Tatiana Maslany, Lin-Manuel Miranda, Issa Rae, Ru Paul ed Oprah Winfrey.

Emmy Awards 2020, streaming

E' possibile vedere gli Emmy Awards 2020 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.