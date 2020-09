Nero a metà 2 raddoppia: in onda anche il lunedì per una settimana

Di Paolo Sutera sabato 19 settembre 2020

Per una settimana, Nero a metà 2 andrà in onda due volte: il 28 settembre ed il 1° ottobre, prendendo la collocazione del lunedì che era inizialmente destinata alla partenza di Io ti cercherò

Raiuno punta doppio su Nero a metà 2, almeno per una settimana. All'appuntamento classico del giovedì sera con la seconda stagione della fiction con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz, infatti, se ne aggiungerà uno il lunedì sera. Per la precisione il 28 settembre 2020 andrà in onda il quarto appuntamento con la serie tv co-prodotta da Rai Fiction e Cattleya in collaborazione con Netflix, con gli episodi "Quanto è difficile cambiare" ed "Un gioco pericoloso".

Tre giorno dopo, il 1° ottobre, la fiction tornerà in onda nella sua solita collocazione del giovedì, con un'altra prima serata, la quinta, composta dagli episodi "Promesse" e "L'amore e le sue conseguenze". Va da sé, quindi, che la conclusione della seconda stagione (una terza è già in preparazione) sarà l'8 ottobre e non il 15, salvo il fatto, ovviamente, che resti la programmazione di una puntata a settimana.

Perché questa decisione? Il 28 settembre, stando ai listini Rai, avrebbe dovuto debuttare Io ti cercherò, miniserie in quattro prime serate con Alessandro Gassman e Maya Sansa, di cui Raiuno ha iniziato a mandare il promo, che però ne annuncia la partenza "prossimamente".

E' molto probabile che la serie tv slitti di una settimana, con la partenza fissata, quindi, al 5 ottobre. Per colmare quello spazio rimasto vuoto il 28 settembre, si è preferito puntare su una prima tv piuttosto che su una replica (in effetti, già il martedì Raiuno manda in onda la prima stagione di Imma Tataranni, trasmessa l'anno scorso).

Il pubblico, intanto, sta confermando il proprio affetto verso il poliziesco di Raiuno, cresciuto negli ascolti tra la prima puntata e la seconda della nuova stagione: dai 3,8 milioni (19,9% di share) della prima settimana si è passati, giovedì scorso, a 4,2 milioni (21,1%).

A proposito di fiction, Raiuno ha anche confermato la partenza, il 27 settembre, della terza attesissima stagione de L'Allieva, con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, che dovrebbe occupare la domenica sera per sei settimane con le avventure (le ultime?) di Alice Allevi.