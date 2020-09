Generazione Giovani, anticipazioni e diretta prima puntata 19 settembre 2020

Di Marcello Filograsso sabato 19 settembre 2020

Milo Infante torna sul piccolo schermo con il suo talk show giovanile

Dopo aver ricoperto la carica di vicedirettore di Rai1, Milo Infante si appresta a tornare in video con Generazione Giovani, talk show che ha già condotto qualche mese fa. Lo farà su Rai2 a partire dalle 9.55 e TvBlog seguirà in diretta la prima puntata.

Otto ragazzi tra i 16 e i 22 anni dibatteranno con il conduttore - al timone da fine ottobre anche di Ore 14 - su integrazione, razzismo, omofobia, bullismo, sicurezza stradale, in modo tale da far emergere sul piccolo schermo uno spaccato della realtà giovanile, non sempre rappresentata dalla televisione, almeno quella generalista.

Tra gli ospiti della prima puntata il cappellano del carcere Beccaria di Milano Don Gino Rigoldi, lo psichiatra Alessandro Meluzzi, il professor Andrea Crisanti, virologo dell’Università di Padova e il professor Matteo Bassetti Direttore del reparto Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova.





Generazione Giovani: dove seguirlo

va in onda su Rai2 alle 9.55 ma è disponibile anche in livestreaming su Raiplay e al termine della messa in onda in streaming sullo stesso portale.