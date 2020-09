Tu sì que vales: le anticipazioni della seconda puntata

Di Fabio Morasca sabato 19 settembre 2020

Le anticipazioni della seconda puntata della settima edizione di Tu sì que vales.

Tu sì que vales è il varietà/talent show in onda su Canale 5, ogni sabato in prima serata, condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, con la partecipazione di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, nel ruolo di giudici, e di Sabrina Ferilli.

Tu sì que vales: le anticipazioni della seconda puntata

Questa sera, andrà in onda la seconda puntata della settima edizione di Tu sì que vales, il programma del sabato sera di Canale 5, tornato in onda la settimana scorsa.

Anche questa sera, nello Studio 8 del Centro Titanus Elios di Roma, si esibiranno talenti di tutte le età e provenienti da ogni parte del mondo. Anche stasera, quindi, assisteremo a performance riguardanti il canto, la danza, la magia, le arti circensi, gli sport estremi, la recitazione e non solo.

La giuria, come di consueto, è composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi mentre Sabrina Ferilli è alla guida della giuria popolare.

Tu sì que vales: dove vederlo

La seconda puntata di Tu sì que vales andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:20.

La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda, nella sezione On Demand.

Altri contenuti riguardanti il programma sono disponibili sul sito Witty Tv.

Tu sì que vales: Second Screen

Tu sì que vales è presente sul web con una sezione a parte sul sito di Witty Tv.

Su Facebook, invece, possiamo trovare la pagina ufficiale del talent show.

Su Twitter, infine, l’account ufficiale è il seguente: @tusiquevales_it. L'hashtag con il quale si può commentare il programma è il seguente: #tusiquevales.

Tu sì que vales ha un profilo ufficiale anche su Instagram.