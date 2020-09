Linea Verde Life, la sostenibilità ambientale e urbana torna in tv: anticipazioni e diretta di sabato 19 settembre

Riparte Linea Verde Life, il programma di Rai 1 dedicato alla sostenibilità ambientale e alla vita di città. Alle 12.20 di sabato 19 settembre 2020, Daniela Ferolla e Marcello Masi tornano alla guida della trasmissione, raccontando l'Italia che cresce all'insegno del bio e dell'eco, da cima a fondo. Tvblog seguirà in live-blogging la puntata di esordio della terza edizione del programma e ne fornirà la consueta recensione.



Linea Verde Life, anticipazioni di 19 settembre 2020

La nuova edizione di Linea Verde Life riprende il proprio viaggio tra le città green da Posillipo, quartiere di Napoli. Marcello Masi e Daniela Ferolla porteranno i telespettatori a conoscere i segreti del capoluogo campano; una città vulcanica, sempre in cambiamento, tra esempi di cittadinanza attiva, turismo sostenibile, bellezza, tutela e valorizzazione del patrimonio e del territorio. Anche nella prima puntata del programma, la giornalista Federica De Denaro presenterà la ricetta di un piatto gustoso da replicare a casa.



Linea Verde Life, come seguirlo in diretta e second screen

Il programma va in onda tutti i sabato dalle ore 12.20, su Rai 1 e su Rai 1 HD (DTT, 501). È possibile anche vedere la diretta online sul portale Rai Play, dove sarà poi disponibile on demand nella sezione dedicata. Per seguire e commentare la trasmissione in diretta, l'hashtag per i sociali è #LineaVerdeLife.