Gf Vip, Gregoraci: "E' il mio primo reality". E Ritorno al presente dove lo mettiamo?

Di Massimo Falcioni sabato 19 settembre 2020

Al Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci parla di primo reality della sua carriera, dimenticando la partecipazione a Ritorno al presente, nel 2005. Nessuno eccepisce, nemmeno Alfonso Signorini che in quel programma vestiva il ruolo di opinionista

Ci sono reality belli e brutti, fortunati e sfigati, riusciti e letteralmente improbabili. E poi ce n’è uno, che rientra in una categoria in cui nessuno gli fa compagnia: quella dei reality dimenticati. Il programma in questione si intitola Ritorno al presente e andò in onda nientemeno che su Rai1 ben quindici anni fa.

Il reality, condotto da Carlo Conti, prevedeva che quattordici vip (o presunti tali) si alternassero in diverse epoche storiche, adattandosi alle abitudini e alle usanze del periodo in cui venivano catapultati. Vinse Gegia e tra i concorrenti spiccava anche Elisabetta Gregoraci. La stessa che venerdì sera, in procinto di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, ha confessato ad Alfonso Signorini l'emozione del momento trattandosi del primo reality della sua vita.

Nessuno ha eccepito, nemmeno Signorini che di quello show fu opinionista fisso. Andato in onda dal 15 febbraio al 23 marzo 2005, delle tredici puntate previste ne vennero trasmesse la metà a causa dei bassi ascolti.

Ad appiccicare a Ritorno al presente la nomea di ‘reality rinnegato’ ci pensò in passato anche lo stesso Conti. Due anni fa, infatti, nel corso de L’Intervista affermò di non essere interessato alla conduzione di un reality, senza fare il minimo riferimento a quell’insuccesso.

Per la cronaca, la Gregoraci fu la prima concorrente eliminata.