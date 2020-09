GF Vip 5, Flavia Vento vuole rientrare in Casa...

Un certo Vento continua a soffiare nella Casa del Grande Fratello: ospite della seconda puntata del GF Vip 5 in qualità di concorrente più volatile della storia dei reality, Flavia Vento ha 'spiegato' il perché del suo repentino addio alla Gara.

"Ho 7 cani e uno di questi, Piri, ha 16 anni e sta morendo. Li ho messi in una pensione e sono molto arrabbiata con i miei genitori perché non hanno voluto tenerli con sé. E allora li ho messi in una pensione, ma non era un posto caldo, adeguato..."