Live non è la d'Urso diretta puntata 20 settembre 2020: anticipazioni

Live non è la d'Urso diretta puntata 20 settembre 2020

Di Sebastiano Cascone domenica 20 settembre 2020

Live non è la d'Urso, il programma Videonews, condotto da Barbara d'Urso, andrà in onda, stasera, 20 settembre 2020, in prima serata su Canale 5.

Live non è la d'Urso 2020 - 21, ospiti, seconda puntata

Gli ospiti della seconda puntata di 'Live non è la d'Urso', sono: Asia Argento e Anna Lou Castoldi insieme in tv per la prima volta; Flavia Vento contro cinque temutissime sfere dopo il ritiro dal 'Grande Fratello Vip 5'; una rivelazione choc su Patrizia De Blanck, la polemica sul corpo delle donne con Cristina d'Avena, Cristina d'Avena e Alba Parietti.

A Live #noneladurso, domenica, per la prima volta in tv, la figlia di Asia Argento e Morgan! E poi, Flavia Vento contro le nostre terribili sfere e una rivelazione CHOC sulla Contessa de Blanck! pic.twitter.com/lsEc6rQFaf — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) September 18, 2020

Live - Non è la D'Urso 2020 - 21: dove vederlo in diretta tv e live streaming

La nuova puntata di Live - Non è la D'Urso andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:20. La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda.



Live - Non è la D'Urso 2020 - 21, second screen

Live - Non è la D'Urso è presente sul web con una sezione a parte presente sul sito di Mediaset Play. Su Facebook, invece, il programma è presente sulla pagina ufficiale. Su Twitter, l'account ufficiale del programma è @LiveNoneladUrso mentre l’hashtag ufficiale con il quale è possibile commentare il programma è #noneladurso. Live - Non è la D'Urso è presente anche su Instagram con il profilo ufficiale.