Ballando con le Stelle 2020, prima puntata in diretta: Milly Carlucci non conosce ostacoli

Di Giorgia Iovane sabato 19 settembre 2020

Ballando con le Stelle 2020 ha inizio: 13 coppie, una in stand-by per positività, ma si comincia.

"Volli, sempre volli, fortissimamemente volli": potrebbe essere questo il sottotitolo dell'edizione 2020 di Ballando con le Stelle, la quindicesima nella storia della tv italiana, la prima in epoca COVID, al via questa sera, sabato 19 settembre, su Rai 1 dalle 20.35. Sarebbe dovuta iniziare a marzo, ma la pandemia e il lockdown ha fermato tutto, nonostante lo strenuo tentativo del generale Carlucci di non mettere in panchina la sua creatura. Un tentativo condiviso anche dal direttore di Rai 1, Stefano Coletta, che in conferenza stampa ha definito questa edizione un vero e proprio parto. Ma la vittoria è vicina: come dichiarato dalla padrona di casa nell'intervista concessa a TvBlog a margine della presentazione, la vera vittoria è andare in onda, al netto di qualsiasi 'sfida Auditel' possa esserci in questo sabato sera che cerca di conquistare una normalità in un Autunno tv decisamente anomalo.

Finalmente, quindi, si scende in pista: le misure anti-Covid lasciano il pubblico fuori dal Foro Italico, ma le novità in questa edizione non mancano. E allora facciamo il punto su questo Ballando con le Stelle 2020, in attesa di seguire live la prima puntata, come sempre su TvBlog.



Ballando con le Stelle 2020, anticipazioni prima puntata

Per il debutto Milly Carlucci fa scendere in campo come Ballerino per una Notte l'ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri.

Al momento risulta ancora positivo Samuel Peron, maestro assegnato a Rosalinda Celentano. Ma Milly Carlucci non si è persa d'animo e ha confezionato una coppia destinata a far parlare di sé, facendo gareggiare la Celentano con la maestra danese Tinna Hoffman.

La Carlucci, inoltre, non rinuncia al momento 'suspense' per l'apertura della prima puntata: solo a inizio diretta, infatti, si saprà se Daniele Scardina, dopo il doppio tampone negativo, scenderà in pista.



Ballando con le Stelle 2020: le coppie, la gara, le giurie

Come dicevamo, sono 13 le coppie in gara: per permettere lo svolgimento delle prove e delle gare, concorrenti, maestri e staff sono sottoposti a continui tamponi e controlli, in modo da evitare la diffusione del Coronavirus.



Le coppie di Ballando con le Stelle 2020

Vediamole di seguito:





Barbara Bouchet - Stefano Oradei

Lina Sastri - Simone Di Pasquale

Rosalinda Celentano - Samuel Peron/Tinna Hoffman

Vittoria Schisano - Marco De Angelis

Elisa Isoardi - Raimondo Todaro

Alessandra Mussolini - Maykel Fonts

Tullio Solenghi - Maria Ermachkova

Ninetto Davoli - Ornella Boccafoschi

Paolo Conticini - Veera Kinnunen

Daniele Scardina* - Anastasia Kuzmina

Antonio Catalani - Tove Villfor

Costantino della Gherardesca - Sara di Vaira

Gilles Rocca - Lucrezia Lando



Le Giurie

Per movimentare un po' il clima, così tranquillo del resto, quest'anno alla Giuria capitanata da Carolyn Smith e composta dagli immarcescibili Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, la Carlucci ha aggiunto un'Antigiuria, ovvero "tre voci del popolo" che avranno la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara di smentirle premiando qualcuno dei concorrenti 'maltrattati' dai giudici. Insomma, pare ci sia una crisi di rappresentatività anche nell'alveo del dance show di Rai 1.

A bordopista si confermano Alberto Matano e Roberta Bruzzone.



La gara

Al netto delle opinioni e dei voti della Giuria togata e dei 'salvataggi' dell'Antigiuria popolare, il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetta sempre al pubblico da casa che può votare le proprie coppie preferite direttamente sui canali social ufficiali di Ballando con le stelle.

Le prove di danza sono sempre incentrate sui balli sportivi, dai caraibici agli standard, passando per i latino-americani e per le prove a sorpresa. Come sempre, il tesoretto raccolto dal Ballerino per una Notte sarà poi assegnato a una delle coppie in gara. Ad accompagnare le esibizioni, la musica dal vivo di Paolo Belli e della sua Big Band. E se volete studiare tutto il meccanismo, non vi resta che andare al Regolamento...





Ballando con le Stelle 2020, come seguirlo in diretta e in live streaming

Ballando con le Stelle va in onda ogni sabato dal 19 settembre alle 20.35 su Rai 1 e Rai 1 HD (501). Inoltre è visibile in live streaming sul portale RaiPlay, dove poi è disponibile on demand.



Ballando con le Stelle 2020, second screen

Il second screen è un aspetto fondamentale di Ballando con le Stelle visto che dai canali sociali ufficiali del programma si possono votare le coppie preferite. Intanto il programma ha un sito ufficiale, una pagina FB, un account Twitter e un profilo Instagram.