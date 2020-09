Grey's Anatomy 17 inizia il 12 novembre negli USA: il teaser (VIDEO)

Di Giorgia Iovane venerdì 18 settembre 2020

Grey's Anatomy torna sulla ABC a due mesi dall'inizio delle riprese.

Si ricomincia: Grey's Anatomy è pronta a tornare in tv. La stagione 17 debutterà giovedì 12 novembre su ABC con una doppia puntata. Uno speciale di due ore seguito da un crossover con Station 19, spin-off del medical più longevo della tv e fiore all'occhiello della produzione di Shonda Rhimes.

La scorsa stagione è terminata prima a causa del COVID: riprese sospese, chiusure narrative accelerate e lockdown per tutti. Mentre la pandemia continua a imperversare - con numeri sempre altissimi negli Stati Uniti - la squadra di scrittura di Shondaland ha continuato a lavorare in attesa di poter tornare sul set. E le riprese della 17esima stagione sono iniziate solo lo scorso 9 settembre, tra misure di sicurezza altissime che sono, ovviamente anche parte dello script.

Come anticipato dal cast, la lotta al Coronavirus è parte integrante di questa stagione, che ha scelto come claim "Sometimes... we all need saving", a sottolineare che nessuno è 'al sicuro' e che tutti possono avere bisogno di essere salvati. E va detto che nel caso di Meredith Grey, questo può definirsi un leit-motiv del personaggio, delle sue storie e dell'intera serie.

Non sarà certo facile recuperare le parti più soap in questa edizione che sembra, per necessità di contesto e di produzione, spinta verso la dimensione medical, che nel tempo - va detto - si era progressivamente persa. Ma le linee narrative romantiche non mancano, dalla nascita del figlio di Link e Amelia alla malattia di Andrew, dall'abbozzo di triangolo tra Meredith - De Luca - Hayes e quello tra Teddy - Owen - Koracick: il tutto dovrà misurarsi anche con le norme del distanziamento fisico nelle riprese. Una condizione che sia da noi che negli USA è stato affrontato in molti diversi modi.

I telespettatori USA potranno capire cosa ci aspetta in questa stagione dal 12 novembre: ci sono ancora un paio di mesi da aspettare. Ma intanto il teaser è già disponibile: primi cenni di 'normalità' in una stagione slittata per forza di cose.