Grande Fratello Vip, in pochi giorni è già successo di tutto...

Di Giorgia Iovane venerdì 18 settembre 2020

GF Vip 5 ha offerto in pochi giorni un campionario di momenti clou (e assolutamente evitabili).

A venti anni dalla prima edizione, quella NIP che ha fatto storia, il Grande Fratello continua ad andare in onda con versioni VIP che (ci) interrogano sulla deriva del vecchio modello del reality e sul 'valore' stesso del genere in epoca social. Tra la contessa Patrizia de Blanck che dimentica (o finge di farlo) le telecamere e si spoglia in diretta tv e Fausto Leali che sottolinea i meriti di Mussolini, di cui "Hitler era fan", in questi primi quattro giorni di clausura davanti alla telecamera ci sono state già evidenze di un programma che senza l'ironia di un Cristiano Malgioglio non può andare da nessuna parte, se non perseguire la strada del gossip da morti di fama, della polemica indignante, dell'ammuina borbonica, dell'occupazione di fascia di palinsesto per raccogliere quanta più pubblicità si può in un'annata particolarmente difficile. E dire che dopo la straordinaria circostanza in cui si è trovato il GF Vip nella scorsa edizione, nel guado dell'esplosione della pandemia, nel momento in cui tutta l'Italia sperimentava un lockdown che farà storia, questo ritorno autunnale poteva essere l'occasione per non perdere 'lo spirito' del programma - di cui si è recuperata memoria, per chi non l'avesse, anche grazie alle 'celebrazioni' del ventennale - inserendovi però qualcosa di molto contemporaneo e davvero sociale.

Ma sarà per un altro programma.

Intanto tra gli eventi 'memorabili' di questi primissimi giorni c'è stata sicuramente l'uscita al volo di Flavia Vento, entrata lunedì e uscita dalla Porta Rossa dopo neanche 24 ore perché attanagliata dalla mancanza dei suoi 7 cani e soprattutto, mi verrebbe da dire, per mantenere fede al suo personaggio tv che ormai al suo attivo 4 ritiri da altrettanti reality.

Cosa succederà stasera, quindi? Di certo un 'sequestro di telespettatore', visto che la 'prima serata' del GF Vip inizia alle 21.31 e finisce (da EPG) all'1.30: quattro ore di canovaccio tra scherzi e (pseudo) liti con Alfonso Signorini nel ruolo di domatore di 'fenomeni paranormali e paratelevisivi'. E la somministrazione ormai prevede una doppia dose settimanale: una cura d'urto per ricordare che la tv è fatta di tante cose. Ma non solo di GF.