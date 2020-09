Domenica in e gli ospiti della seconda puntata (Anteprima Blogo)

Lui è fresco vincitore della prestigiosa Coppa Volpi all'ultima Mostra internazionale di arte cinematografica di Venezia grazie al bellissimo film di Claudio Noce "Padrenostro". Pierfrancesco Favino, perchè è dell'attore romano classe 1969 che stiamo parlando, sarà ospite della puntata numero due della stagione 2020-2021 di Domenica in. Favino sarà intervistato dalla padrona di casa del programma Mara Venier, in una chiacchierata a tutto tondo con il grande attore e doppiatore italiano, ormai diventato una stella nel firmamento del parco attori nostrano.

Con Favino, ospite di Mara un altro grande amico di Domenica in e di Mara Venier, il riferimento è al cantautore napoletano Gigi D'Alessio, che sarà in studio con 10 rapper. E' noto infatti che il buon Gigi ha voluto reinterpretare i suoi storici brani di successo in versione rap e per fare questo ha coinvolto anche il giovane figlio Luca. Il disco che ha visto la collaborazione di Boomdabash, Clementino, CoCo, Enzo Dong, Franco Ricciardi, Geolier, J-AX, Lele Blade, MV Killa, Rocco Hunt, Samurai Jay e Vale Lambo si chiama "Buongiorno" e nella track list troviamo pezzi come "Fotomodelle un po' povere", "Vint'anne fa", "Chiove", "Sotto le lenzuola", "San Valentino", "Mon amour", "Como suena el corazon" e tante altre.

Ma la lista degli ospiti della seconda puntata di Domenica in non si ferma di certo qui, ci sarà anche uno spazio dedicato a Ballando con le stelle, che nel frattempo avrà iniziato il suo nuovo ciclo sulla prima rete Rai, con Barbara De Rossi, Alberto Matano, Guillermo Mariotto e Giampiero Mughini. In collegamento anche Milly Carlucci e la coppia formata da Alessandra Mussolini e Maykel Fonts.

Chiudiamo le anticipazioni della puntata numero due di Domenica in con il cantautore Roby Facchinetti. Poi potrebbe esserci un bel colpo, ma su questo ci torneremo, nel caso.

Appuntamento dunque per la seconda puntata del ciclo 2020-2021 di Domenica in con Mara Venier domenica 20 settembre a partire dalle ore 14 in diretta da Roma ovviamente su Rai1.