X Factor 2020, intervista a Hell Raton e Mika (video)

Giovedì 17 settembre, su SkyUno, inizia X Factor 2020. Una stagione nuova: con un racconto nuovo, senza pubblico e una giuria totalmente rinnovata. Dietro il bancone, a giudicare i talenti, ci saranno Emma Marrone, Manuel Agnelli, Mika e la scommessa Hell Raton. Alla guida, invece, è confermatissimo Alessandro Cattelan (in quella che potrebbe essere sul serio la sua ultima stagione).

Alla vigilia di questa nuova stagione, Tvblog ha parlato con Mika (che torna più "cattivo" di prima) e la scommessa Hell Raton (aka Manuelito). Ecco cosa ci hanno raccontato:

Mika: "Sono tornato perché mi hanno raccontato quello che cercavano di fare. Se sono diventato più cattivo? Sono sempre stato così, penso. Però forse ho un po' cambiato il mio approccio. Voglio lasciarmi quella possibilità di cambiare per non trovarmi annoiato da me stesso".

Hell Raton: "Saranno i fatti e il percorso di questo programma a dimostrare chi sono e chi non sono. Sono stato negli ultimi dieci anni, lo ammetto, dietro le quinte e mi piace. Mi hanno definito 'il moccioso in pigiama'. Sono una persona divertente e mi piace divertirmi. Però ho capito che quando scenderemo nella competizione vedranno il lato competitivo che c'è in me".