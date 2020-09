Fratelli di Crozza, anticipazioni e diretta prima puntata 18 settembre 2020

Di Marcello Filograsso venerdì 18 settembre 2020

Il comico genovese torna su Nove arricchendo la sua galleria di personaggi con Mattia Binotto della Ferrari e la Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina

Fratelli di Crozza torna stasera alle 21.20 su Nove, canale del gruppo Discovery, con la sua quinta edizione. TvBlog seguirà la prima puntata in liveblogging.

Per l'occasione Maurizio Crozza, ancora una volta rigorosamente senza pubblico come nella seconda parte della scorsa stagione a causa delle restrizioni per il contagio da coronavirus, arricchirà il suo repertorio proponendo dei nuovi personaggi come Alberto Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi, il team manager della Ferrari Mattia Binotto e la Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina.

Non mancherà naturalmente l'insostituibile spalla Andrea Zalone, oltre all'apporto della Silvano Belfiore Band.





Fratelli di Crozza: dove seguirlo

va in onda alle 21.20 su Nove. Il programma è disponibile in livestreaming su Dplay e sullo stesso portale in streaming al termine della messa in onda.





Fratelli di Crozza: Second Screen

dispone dei seguenti canali social: