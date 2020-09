Bake Off Italia 8, puntata speciale per i 10 anni di Real Time 'al' Castello delle Cerimonie

Di Giorgia Iovane venerdì 18 settembre 2020

Bake Off Italia, la terza puntata dell'ottava stagione ospita una coppia 'reale'.

Bake Off Italia chiude la settimana di celebrazioni per i 10 anni di Real Time con una puntata speciale che vede tra i suoi ospiti una vera e propria coppia reale: parliamo di Donna Imma Polese e Matteo Giordano, ovvero i protagonisti de Il Castello delle Cerimonie. Chi meglio di loro può apprezzare, e accompagnare, la festa che sarà al centro della terza puntata di Bake Off Italia 8, in onda venerdì 18 settembre, dalle 21.15 su Real Time (DTT, 31). E che sarà seguita come sempre dalla terza puntata inedita della nuova stagione de Il Castello delle Cerimonie.

Non è la prima volta che i Polese raggiungono Benedetta Parodi sotto il tendone di Bake Off: ricordiamo la prima volta, nel 2014, quando c'era ancora Don Antonio e il programma si intitolava, in suo onore, Il Boss delle Cerimonie. Ora lo scettro è passato nelle mani di Donna Imma ed è lei, col marito Matteo, a scaldare la festa. Anche se mai come in queste settimane è emerso lo stacco tra 'sogno' e 'realtà', prima con il focolaio di contagi Covid a Sant'Antonio Abate (che ha coinvolto diversi membri della famiglia Polese) e poi con la scomparsa di Donna Rita.

Al netto dell'occasione speciale, però, Bake Off continua la sua gara: dopo l'eliminazione di Chiara, l'uscita di scena di Peperita sostituita da Maria e l'eliminazione di Alessia, sono rimasti in 14 a contendersi il titolo di ottavo Miglior Pasticciere Amatoriale d'Italia. Se la prima puntata è stata tutta all'insegna della prova Creativa e la seconda tutta basata su Prove Tecniche, questa terza puntata dovrebbe concentrarsi sulla Prova a Sorpresa, il che sarebbe anche a tema con l'arrivo della coppia 'reale'.

La gara dovrebbe quindi procedere con la suddivisione dei concorrenti in due distinti gruppi: una scelta che a questo punto trova una spiegazione non tanto nella volontà autoriale di dare più spazio ai concorrenti, ma nella necessità di limitare gli assembramenti sotto al tendone.

A giudicare le preparazioni troviamo come sempre Ernst Knam, Damiano Carrara, Clelia d'Onofrio (anche se la scorsa settimana ha 'marcato visita') e Csaba dalla Zorza. Vedremo se questa puntata speciale, col crossover da 'Friday Night' di Real Time, regalerà qualche altra 'sorpresa'.