Analisi Auditel del mattino di martedì 15 settembre 2020

Di Hit mercoledì 16 settembre 2020

L'andamento degli ascolti del mattino di ieri

Si parte alle ore 7 con la curva arancione della Prima pagina del Tg5 di poco al comando al 16% di share, subito seguita dalla curva blu di Unomattina al 14% di share circa. A seguire le curve di Rai3 e La7 con i rulli informativi attorno al 6% di share.

La sfida dei Tg delle ore 8 vinta nettamente dalla curva blu del Tg1 che arriva al 24% di share, subito seguita dalla curva arancione del Tg5 che si ferma al 19% di share, con la linea verde di Agorà che scorre poco sopra il 5% di share. In seguito è la curva blu di Unomattina dapprima al comando attorno al 19%, poi in calo fin verso il 15% di share. con la curva arancione di Mattino 5 che scorre sulla linea del 15% di share. Alle 11 poi la curva arancione di Forum va nettamente a comando fra il 15 ed il 20% di share e con la curva di Rai1 con C'è tempo per che scivola al di sotto del 10% di share.

La sfida dei Tg delle 13 è vinta dalla curva del Tg5 che tocca il 21% con la linea rossa del Tg2 che si ferma al 16%. Chiude la curva blu del Tg1 delle 13;30 sulla linea del 20% di share.