Alexandra, su Giallo il nuovo crime con Julie Depardieu (Video)

Di Paolo Sutera mercoledì 16 settembre 2020

Su Giallo va in onda Alexandra, nuova serie tv francese con Julie Depardieu nei panni della protagonista, un medico legale di Bordeaux appassionata del suo lavoro e capace grazie ai suoi modi poco ortodossi di intromettersi nel lavoro della Polizia

Un nuovo personaggio sopra le righe ma geniale è pronto a far breccia nel cuore dei telespettatori appassionati di crime. E' la protagonista di Alexandra, nuova serie tv francese in onda da questa sera, 16 settembre 2020, alle 21:10 su Giallo (canale 38 del digitale terrestre). In alto potete vedere una clip della serie.

Interpretata da Julie Depardieu (figlia di Gerard e di Élisabeth Guignot e vincitrice di due Premi Cèsar), la protagonista è colei che dà anche il titolo alla serie tv, composta da cinque episodi da novanta minuti ciascuno. Alexandra Ehle.

Medico legale dell'Istituto forense di Bordeaux, Alexandra prende il suo lavoro come una vera e propria missione, motivo per cui, spesso e volentieri, si intromette nelle indagini legate alle vittime su cui deve effettuare l'autopsia, interferendo con il lavoro del comandante di Polizia Antoine Doisneau (Bernard Yerlès), che è anche suo fratello.

Per quanto fastidiose agli occhi della Polizia, le intromissioni di Alexandra si rivelano sempre vincenti: è grazie a lei che le indagini riescono a prendere la giusta via ed ad arrivare ad individuare il colpevole. Un merito che Alexandra si prende più che volentieri, vantandosi di sapere essere sempre un passo avanti rispetto al fratello.

Questo, nonostante il suo metodo di lavoro non sia sempre ortodosso: così come nella vita di tutti i giorni la protagonista vive sopra le righe, anche nella professione tende ad infrangere le regole, affidandosi alla fantasia, al suo spirito di osservazione e conducendo delle autopsie in modo non del tutto convenzionale.

D'altra parte, Alexandra preferisce la compagnia dei morti che dei vivi, convinta che i corpi siano molto più sinceri e capaci di far giungere la Polizia alla verità prima rispetto agli interrogatori. Tra gli altri personaggi, da citare Théo Durrel (Xavier Guelfi), assistente della protagonista; Diane Dombres (Sara Martins), a capo dell'Istituto forense e l'entomologa Ludivine Moret (Sophie Le Tellier).

Cinque, come detto, gli episodi di questa serie tv suddivise in due stagioni, creata da Elsa Marpeau ed andata in onda in Francia (ma in contemporanea in Svizzera ed in Belgio) nel 2018, ottenendo ascolti superiori ai 4 milioni di telespettatori.

Alexandra, streaming

E' possibile vedere Alexandrain streaming sul sito ufficiale di DPlay e sull'app per smart tv, tablet e smartphone.