Bruno Barbieri 4 Hotel 2020, la terza puntata sul Lago di Garda

Di Giorgia Iovane martedì 15 settembre 2020

Bruno Barbieri sul Lago di Garda per la terza sfida di 4 Hotel 2020.

Il viaggio (pre-COVID) di Bruno Barbieri continua: dopo la Versilia e le Marche, 4 Hotel sbarca sul Lago di Garda per un'altra sfida all'insegna dell'ospitalità. Siamo alla terza delle otto puntate della nuova stagione di questa produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia, in onda questa sera, martedì 15 settembre, alle ale 21.15 su Sky Uno (108).

In gara per rappresentare le diverse suggestioni che il più grande lago italiano è in grado di offrire - tra itinerari naturalistici e percorsi storici, weekend romantici e appassionati di sport - quattro albergatori che con le proprie strutture si candidano a rappresentare la varietà del territorio anche sul piano turistico. Come sempre la gara prevede che ciascun concorrente valuti i propri avversari con un voto 0 a 10 su location, camera, servizi, prezzo; i voti del giudice Barbieri potranno ribal.. ehm, stravolgere o confermare la classifica emersa dai voti dei concorrenti (non di rado condizionati da un 'pizzico' di strategia). La location per le esterne di Bruno e per il tavolo del confronto è Villa Bettoni a Gargnano, villa lombarda del '700 affacciata sul lago.





Bruno Barbieri 4 Hotel 2020, gli hotel sul Lago di Garda

Vediamo i concorrenti di questa terza puntata.

Du Lac et Du Parc Grand Resort (Riva del Garda)



Gabriele è il direttore generale di questo esclusivo resort a 4 stelle superior immerso nel verde con una spiaggia privata. La struttura è composta da 254 tra camere e bungalows e offre moltissime attività: dal tennis, alla vela, dalla bici al fitness.

Ivan è l'amministratore di quest'hotel 5 stelle che si affaccia direttamente sulla sponda sud del lago. Eleganza e professionalità, insieme all’attenzione per i dettagli sono i vanti di Ivan, che dovrà convincere gli avversari. E soprattutto Barbieri.

Marta è la proprietaria del Solho Hotel, un 4 stelle superior aperto nell'aprile 2019, e definisce la sua creatura ‘smart’, adatta a tutti i tipi di clientela. Stile elegante e minimal, ma non banale, l'attenzione di Marta, albergatrice da poco tempo, è rivolta soprattutto alla pulizia.

Francesco è il proprietario di questo romantic boutique hotel, una villa storica del 1800 sita nel parco regionale dell'Alto Garda Bresciano e trasformata in hotel nel 2005. La nonna di Francesco era la cuoca personale di Gabriele D’Annunzio e si conserva ancora il suo vecchio ricettario.