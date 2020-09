Baby 3: la conferenza stampa in diretta dalle ore 14

Oggi, martedì 15 settembre 2020, a partire dalle ore 14, si terrà la conferenza stampa di presentazione della terza stagione di Baby, la serie di produzione italiana disponibile su Netflix.

A partire dal 16 settembre 2020, sarà disponibile su Netflix, in 190 paesi, la terza e ultima stagione di Baby, la serie originale italiana Netflix, prodotta da Fabula Pictures, liberamente ispirata al caso delle Baby Squillo dei Parioli, che racconta la vita e le vicende di un gruppo di adolescenti romani e delle loro famiglie.

Di seguito, trovate la sinossi ufficiale della terza stagione:

La verità viene fuori e sconvolge il mondo dei protagonisti. Ogni personaggio deve fare i conti con le proprie responsabilità in una storia ispirata a un fatto di cronaca che ha scosso le coscienze di tanti. I genitori sembrano non capire bene quello che sta succedendo e non sanno come aiutare i propri figli. I ragazzi sono chiusi nei propri segreti e sempre più lontani dalle loro famiglie. Proprio ora che avrebbero bisogno del loro supporto, non riescono a fidarsi.