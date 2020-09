Analisi Auditel della serata di domenica 13 settembre 2020

Di Hit lunedì 14 settembre 2020

L'andamento degli ascolti della serata di ieri





La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 25% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che arriva a toccare la soglia del 20% di share con la curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 5% di share , mentre la curva rossa del Tg2 delle 20:30 arriva all'8% di share.

L'access time vede al comando la curva di Rete 1 con Soliti ignoti che arriva al 24% di share e con la curva arancione di Canale 5 con l'inossidabile Paperissima sprint che tocca il 15% di share.

Prima serata con la curva blu di Rai1 che parte al comando con il lungometraggio A casa tutti bene al 16%, in calo poi fin sotto la soglia del 15% di share. Segue la curva arancione di Canale 5 con Live non è la D'Urso fra il 10 ed il 15% in salita nel corso della serata. Osserviamo poi la curva azzurra di Italia 1 che agguanta il terzo posto con il film Shark.

Seconda serata con l'exploit di Live non è la D'Urso che fa schizzare la curva arancione di Canale 5 fin verso il 25% di share, schiacciando tutte le altre curve praticamente al di sotto del 5% di share (eccezion fatta per la curva azzurra di Italia1 che ha un piccolo sussulto all'8%).

Elaborazioni su dati AUDITEL™