Petra, il cast

Di Paolo Sutera domenica 13 settembre 2020

Il cast di Petra, la serie tv in onda dal 14 settembre 2020 su Sky Cinema e su Now Tv con protagonista Paola Cortellesi, affiancata da Andrea Pennacchi

Alle prese con la sua prima serie tv lunga, Paola Cortellesi è la protagonista di Petra, in onda su Sky Cinema ed in streaming su Now Tv a partire dal 14 settembre 2020. Nei quattro episodi diretti da Maria Sole Tognazzi, l'attrice è circondata da un cast di attori ed attrici che danno volto a quei personaggi scritti da Alicia Gimenez Bartlett, dalle cui opere è tratta la serie tv.

Ma iniziamo con Petra: un nome (ed un cognome, Delicato, italianizzato rispetto all'originale Delicado), che sono di per sé un ossimoro e ben definiscono il carattere della protagonista. Una donna dal carattere apparentemente duro e spigoloso, che usa il sarcasmo come maschera, che sembra essere fredda ma che in realtà è molto sensibile e passionale.

Petra ha abbandonato la carriera da avvocato, e da tempo vive a Genova, dove lavora nell'Archivio della Polizia. Divorziata due volte, l'unico compagno che ha è un ragno: non vuole saperne di uscite mondane ed ama la riservatezza del suo lavoro. Un caso in cui s'imbatte per una coincidenza, però, la costringe ad uscire dal suo guscio, fino a passare alla Mobile ed ad iniziare a lavorare su altri casi in qualità di Ispettore.

Ad affiancarla c'è il vice Ispettore Antonio Monte (Andrea Pennacchi), bonario personaggio che fa da giusto contraltare a Petra. A differenza sua, infatti, sa come trattare con la gente senza risultare rude, ma sa anche usare il pugno duro con i criminali. Anche lui finisce alla Mobile dopo aver lavorato ad altro, trovando in Petra la collega ideale.

Sebbene inizialmente non gradisca l'idea di avere un superiore donna, e soprattutto non sia d'accordo con i metodi investigativi della protagonista, nel corso delle puntate Monte riesce a vedere una Petra differente, svelandone il lato più umano e riuscendo lui stesso a svelare una profondità che va oltre il suo ruolo. Vedovo e convinto di non poter più essere felice, anche grazie a lei riuscirà a ricredersi.

A loro due si affiancano numerosi altri personaggi, alcuni dei quali compaiono in più episodi, mentre altri sono al centro dei casi di puntata ma comunque rilevanti per lo sviluppo dei personaggi: Nicola (Diego Ribon) è il primo ex marito di Petra, uomo abituato al lusso in procinto di risposarsi; Lorenzo (Simone Liberati) è l'altro ex marito, più giovane di lei, che non si arrende all'idea di dover uscire dalla vita di Petra.

Corona (Riccardo Lombardo) è il Capo della Squadra Mobile, il superiore di Petra, cosa che però non ferma la protagonista dal dargli risposte decisamente sfacciate, mentre Pessone (Antonio Zavatteri) è il Commissario della Squadra Mobile, colui a cui spesso i casi su cui lavorano Petra ed Antonio "rischiano" di essere assegnati.

Iacalone (Nicoletta Robello) è il Pubblico Ministero; Erminia (Cristina Pasino) è il medico legale, fondamentale nel fornire a Petra i giusti indizi per le sue indagini. Da segnalare anche la presenza del veterinario Luca (Alessandro Tedeschi), dell'addestratrice di cani Valentina (Alessia Giuliani), dell'Ispettore Egor (Cristian Popa) e di Amanda (Beatrice Aiello), sorella di Petra.