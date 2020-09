L'Aria che Tira, speciale Notte Prima degli Esami: le anticipazioni e gli ospiti

Di Fabio Morasca domenica 13 settembre 2020

Lo speciale del programma di Myrta Merlino, dedicato alla ripartenza della scuola.

Questa sera, domenica 13 settembre 2020, su La7, andrà in onda uno speciale de L'Aria che Tira, interamente dedicato alla ripartenza della scuola.

Lo speciale in prima serata del programma di approfondimento giornalistico condotto da Myrta Merlino si intitola Notte Prima degli Esami. Il titolo della celebre canzone di Antonello Venditti, ormai diventata una sorta di inno per i ragazzi che devono sostenere la maturità, in questo caso, è stato scelto per sottolineare il fatto che il ritorno sui banchi di scuola di alunni e studenti, dopo l'emergenza sanitaria, rappresenta un vero e proprio esame per tutti.

Nello speciale in diretta di L'Aria che Tira, ci saranno collegamenti da scuole, testimonianze, servizi e un approfondimento con gli immancabili virologi per comprendere meglio i rischi che gli studenti, inevitabilmente, possono correre.

Myrta Merlino ospiterà protagonisti della vita pubblica italiana, in qualche modo, coinvolti in questa ripartenza della scuola. La serata si aprirà con un’intervista esclusiva a Liliana Segre che spiegherà il valore della scuola e la sua importanza per la vita di tutti. Considerando i fatti di cronaca recenti, si tratta di un messaggio decisamente necessario.

Tra le scuole collegate con lo studio, ci sarà l'Istituto Superiore Morano di Caivano, l'istituto del Parco Verde che, da anni, è anche un presidio sociale in un territorio che deve fare i conti con la criminalità.

Molto spazio, ovviamente, verrà dedicato anche ai genitori e, sempre durante la puntata, sarà diffuso un sondaggio della SWG riguardante le paure, i giudizi e le attese degli italiani di fronte a questa grande prova.

Matteo Salvini sarà presente in collegamento mentre il finale vedrà protagonista il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina.

Lo speciale Notte Prima degli Esami farà da apripista allo #scuoladay di lunedì 14 settembre, una giornata che La7 dedicherà, con tutti i suoi programmi, proprio alla ripartenza della scuola.

Tornando allo speciale di stasera, dopo il programma, andrà in onda una delle pellicole più amate sul mondo della scuola: L'attimo fuggente.