Mara Venier a Blogo: "Maria De Filippi a Domenica In? Finché non la vedo, non so..." (VIDEO)

Di Massimo Galanto sabato 12 settembre 2020

Il direttore di Rai1 aveva garantito che l'ospitata della De Filippi questa volta non salterà come invece accadde nel maggio 2019, ma la conduttrice di Domenica In a Blogo lascia filtrare qualche (lecito!) dubbio

L'ospite che vorrei a Domenica In? Maria De Filippi!

Ok, ma la Rai, per bocca del direttore di Rai1 Coletta, ha dato che lei ci sarà sicuramente...

Finché non la vedo, non lo so...

Hai qualche dubbio, allora.

L'hai detto tu (ride, Ndr)

D'altronde l'azienda Rai tu la conosci bene...

Spero di averla.

Questo il botta e risposta con Mara Venier, alla fine della conferenza stampa di presentazione di Domenica In, tenutasi ieri nella sede Rai di Viale Mazzini. La conduttrice davanti ai giornalisti aveva annunciato la presenza "molto presto" di Maria De Filippi (dopo il precedente dell'ospitata saltata a maggio del 2019 per il mancato ok da parte della Rai). Il direttore di Rai1 Stefano Coletta, da noi interpellato in conferenza, sembrava aver dissipato ogni possibile dubbio: "Posso con fermezza dire che la De Filippi sarà ospite, per decisione mia e dell'Ad Salini".

Alla fine la De Filippi si paleserà davvero negli studi di Domenica In oppure ci sarà un altro clamoroso stop da parte della tv pubblica?

Intanto Domenica In ha dovuto rinunciare - a causa delle polemiche politiche - al video messaggio che il Premier Giuseppe Conte avrebbe dovuto inviare per la riapertura della scuola e che il programma della Venier avrebbe dovuto trasmettere nella puntata di domani.