Passaggio a Nord Ovest, prima puntata 12 settembre 2020: anticipazioni e diretta

Alberto Angela riparte da Calangianus, in Sardegna, alla scoperta delle foreste di sughero. Poi una giornata tipo in Germania e le osse umane scoperte a Chachapoya, a nord di Lima

Alberto Angela riparte dalla Sardegna con Passaggio a Nord Ovest su Rai1 alle 11.25, la trasmissione di divulgazione che ci porta in giro per il mondo comodamente seduti sul nostro divano. TvBlog seguirà la prima puntata in diretta.

Ma ecco alcune anticipazioni. Il figlio del grande Piero ci spiegherà andando a Calangianus, in Sardegna, alla scoperta delle foreste di sughero, una straordinaria materia prima dalla quale si possono ottenere i più svariati prodotti e che viene impiegato in ambiti innovativi come la bioedilizia.

Poi, con Gholam Reza Arjanaki, cacciatore di serpenti iraniano, impareremo a conosce i serpenti più velenosi e temuti al mondo.

E ancora: come vivono tedeschi? Si passeranno 24 ore in Germania, addentrandosi nella vita di questo Paese. Quindi ci si sposterà in Perù, a nord di Lima, dove sono state scoperte ossa umane all’interno delle mura dell’antico insediamento di Chachapoya, caratterizzato da sarcofagi posizionati sulla ripida parete della montagna.





