Il Caffè di Raiuno, diretta a partire dalle 7.05 su TvBlog

Di Marcello Filograsso sabato 12 settembre 2020

Pino Strabioli conducono l'edizione invernale tra cinema, letteratura e teatro

Parte oggi alle 7.05 su Rai1 per le prime due puntate (quelle successive inizieranno invece alle 6.00), la versione invernale de Il Caffè di Raiuno, il programma culturale del sabato di Rai1 condotto da Roberta Ammendola e Pino Strabioli. In ogni appuntamento, notizie e approfondimenti su teatro, cinema, libri e musica. Ogni settimana ospiti e protagonisti della tv di ieri e di oggi, attori, scrittori e musicisti. Un viaggio attraverso l’arte tra eventi, filmati, interviste ed idee di un paese che ha voglia di rinascere.





Il Caffè di Raiuno: dove seguirlo

Il Caffè di Raiuno è su Rai1 alle 7.05 e in livestreaming su Raiplay, oltre che sullo stesso portale in streaming alla fine della messa in onda.





Il Caffè di Raiuno: Second Screen

Sarà possibile commentare Il Caffè di Raiuno sulle pagine social di MattinaRai1, che comprende le pagine di Unomattina, Unomattina estate, Unomattina in famiglia, Storie Italiane Buongiorno benessere.