Unomattina In Famiglia, la nuova edizione da sabato 12 settembre 2020: anticipazioni e diretta

Di Ivan Buratti sabato 12 settembre 2020

Anticipazioni, diretta e recensione della prima puntata di Unomattina In Famiglia, edizione 2020/2021

Unomattina In Famiglia, al via alla nuova edizione del contenitore mattutino del week-end di Rai 1. Il programma, condotto per il secondo anno di fila da Monica Setta e Tiberio Timperi, torna in onda da sabato 12 settembre alle ore 8.25 (dalle 6.30 nella puntata della domenica). Tvblog seguirà il primo appuntamento di Unomattina In Famiglia in diretta, a cui seguirà la tradizionale recensione.

La coppia di giornalisti è pronta ad accogliere il pubblico della prima rete della Rai con l'intrattenimento leggero che contraddistingue da sempre la trasmissione, fatto di cronaca, spettacolo ed approfondimenti di costume. Confermate alcune delle rubriche già presentate negli scorsi anni, come il "Pronto soccorso linguistico" del professor Francesco Sabatini, la rassegna stampa sui generis di Gianni Ippoliti e lo spazio dedicato al "saper fare" di Lucia Cuffaro.

Nell'edizione 2020/2021 di Unomattina In Famiglia tornano anche "Quadrare i conti", dedicata all'economia domestica, e il "Da vedere da ascoltare", raccolta di consigli artistici sugli eventi culturali di maggior nota. Da segnalare, inoltre, due nuovi spazi: "Il mestiere di genitore", incentrato sulle responsabilità genitoriali moderne ed "È l'Italia, bellezza", rassegna dei Conservatori e Accademie di danza italiana. Immancabile, infine, la finestra sulle condizioni meteo in Italia del professor Laurenzi, che scandiscono il ritmo della trasmissione.



Unomattina in Famiglia 2020/2021, dove vederlo

Per seguire Unomattina In Famiglia è necessario sintonizzarsi su Rai 1, dalle ore 8.25 o 6.30, rispettivamente per gli appuntamenti del sabato e della domenica. È possibile vedere ed ascoltare la trasmissione anche in streaming, sul portale di RaiPlay. L'hashtag per commentare Unomattina in Famiglia è #unomattinainfamiglia.