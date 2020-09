Uomini e Donne, Maria De Filippi non manderà più in onda i video delle esterne senza contenuti

Di Alberto Graziola venerdì 11 settembre 2020

Saggia decisione di Maria De Filippi a Uomini e Donne

Uomini e Donne è tornato con diversi cambiamenti, quest'anno. Escludendo modifiche legate al Coronavirus (dalle mascherine al plexiglass), nessuna più separazione tra trono Over e Trono Classico ma tutti insieme, in studio. Con tutte le conseguenze del caso. Ad esempio, nella puntata di oggi, un corteggiatore arrivato nel programma senza sapere chi fossero del due troniste,ha chiesto lo switch, interessato più a conoscere donne del parterre del trono Over (Roberta, ad esempio). Ma una modifica importante e interessante l'ha spiegata la stessa Maria De Filippi.

Quante volte, in passato, abbiamo visto esterne dove non succede nulla o poco più? Molti silenzi, magari una ambientazione anche originale (la spiaggia, autoscontri...) ma nessuno scambio interessante o evoluzione durante la conoscenza. Di questo se ne è accorta la stessa conduttrice che, oggi, ha spiegato di non voler mandare più in onda esterne senza contenuto

"Perché devo vederla quando vedo 5 secondi di autoscontri e poi il nulla più totale? Due se si piacciono, si piacciono anche sulla panchina".

Così ha iniziato Maria a spiegare quanto accaduto. E ha rivelato che, parlando con la redazione -e chiamando il suo collaborato Salvo, in studio- in passato si era lamentata su alcune uscite non particolarmente interessanti e, magari, in luoghi originali. E proprio lì, la redazione le ha raccontato che la scelta di proporre location o situazioni curiose, spesso era pensata per portare "a casa" proprio quel paio di minuti da mandare in onda. Spesso, con difficoltà. Da qui è nata la riflessione e decisione di Maria: se l'esterna non ha contenuti, allora non verrà nemmeno mandata in onda. Non importa più se la location è in un posto particolare o su una panchina. Quello che conta è se la conoscenza sta davvero avvenendo oppure no.

Scelta più che condivisibile, visto che, in passato, di esterne poco coinvolgente ne abbiamo viste. E lei stessa lo ha ammesso, spiegando come, da spettatrice, non sia interessata a vedere raccontata un'uscita, in pochi minuti di video, dove, però, nulla è accaduto.

La spiegazione è nata proprio per via di un'esterna tagliata, quella di Sophie con Ludovico. La tronista si è lamentata di non aver avuto scambi con il ragazzo, lui ha spiegato di non essere abituato a corteggiare (anche se è corteggiatore nel dating show...). Imbarazzo? Timidezza? Non si sa. Per il momento Sophie non l'ha eliminato ma una eliminazione c'è stata: quella di un video che sarebbe risultato "insipido" per mancanza di contenuti.

Decisione più che saggia. Perché vedere sguardi, risatine, imbarazzi e scambi di gusti culinari per due minuti, solo per raccontare un'esterna, è qualcosa che temiamo solo all'idea di dover vedere. E Maria pure, in primis.

Evviva.