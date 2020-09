Tu sì que vales, puntata 12 settembre 2020: anticipazioni e diretta

Di Massimo Galanto sabato 12 settembre 2020

La prima puntata stagionale dello show del sabato sera di Canale con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Sabrina Ferilli, Belen Rodriguez e Rudy Zerbi

Oggi, sabato 12 settembre, in prima serata su Canale 5, al via la nuova edizione (12 appuntamenti previsti) di Tu Sì Que Vales. Blogo seguirà la puntata in liveblogging.

In giuria confermatissimi Gerry Scotti, Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. Alla conduzione il trio formato da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni, campione della Nazionale italiana di rugby, e Alessio Sakara, campione del mondo di MMA.

Ospite in studio della puntata di stasera il cantautore Irama, che presenterà sul palco un medley di Mediterranea e Crepe.

Il meccanismo resta invariato: chiunque può partecipare al programma per mettere in gioco il proprio talento, senza limiti di età (i partecipanti possono avere da 0 a 99 anni) o di provenienza geografica. L’obiettivo finale di ogni performer è quello di ottenere consensi sufficienti dalla giuria in modo da poter accedere alle fasi successive della gara e riuscire ad arrivare alla finale.Ciascun membro della giuria ha la facoltà di prolungare o di diminuire la durata dell’esibizione del performer rispetto ai due minuti concessi dal format toccando la clessidra presente in studio con la loro super bacchetta magica.

Sul palco dello studio allestito agli Elios di Roma saliranno escapologi, acrobati, funamboli, artisti di strada, giocolieri, mentalisti, cantanti, ballerini, maghi, imitatori, illusionisti, comici, attori e campioni delle più disparate discipline sportive.

Il programma torna in onda adattandosi alle regole da contenimento covid-19: giurati distanziati, pubblico presente, ma è separato dai pannelli di plexiglass.

Tu sì que vales è prodott da Fascino P.g.t. per Mediaset. Regia di Paolo Carcano e Andrea Vicario.