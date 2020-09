Analisi Auditel del pomeriggio di giovedì 10 settembre 2020

venerdì 11 settembre 2020

L'andamento degli ascolti del pomeriggio di ieri

Si parte alle ore 14 con la curva verde di Rai3 al comando con i Tg Regionali al 18% di share, poi c'è la curva di Canale 5 con Beautiful, Una vita e Uomini e donne che è al comando fin verso la soglia del 22% di share. La curva blu di Rai1 con Oggi è un altro giorno scorre poco sotto la linea del 10% di share e con la curva dello Sportello di Forum che arriva sul finale al 9% toccando la linea di Rai1.

In seguito vediamo la curva di Rai1 con Oggi è un altro giorno che si alza dopo la fine dello Sportello di Forum, per poi alzarsi ancora di più con il Paradiso delle signore che chiude al 16% di share superando la curva di Canale 5 che con Il segreto si ferma al 15%. Molto bene come sempre la curva rossa di Rai2 con il Tour de France che arriva al 13% di share. In seguito, dopo il solito calo della fascia informativa del Tg1, vediamo la curva blu di Vita in diretta che va al comando fin verso il 16% di share e con la curva di Pomeriggio 5 che si ferma poco sotto. La curva di Geo è ben sotto la linea del 10% di share.

La sfida del preseale è vinta dalla curva blu di Reazione a catena che tocca il 26% di share, con le curve di Caduta libera e Tg3 / Tg Regionali che seguono.