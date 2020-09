Buongiorno Benessere, nuova stagione: la presentazione della prima puntata di questa mattina, sabato 12 settembre

Di Claudia Cabrini sabato 12 settembre 2020

Questa mattina su Rai 1 torna la nuova stagione di Buongiorno Benessere. La presentazione della prima puntata di oggi, sabato 12 settembre

Tornerà per la sua ottava edizione, a partire dalle ore 10:30 su Rai 1, il rotocalco interamente dedicato alla Medicina condotto da Vira Carbone, in onda sul primo canale Rai ogni settimana. Stiamo parlando di Buongiorno Benessere, lo show televisivo che come ogni anno proporrà in maniera semplice ed immediata stili di vita corretti all'insegna del benessere a tutti i suoi spettatori.

Il format, tornato lo scorso anno con una veste grafica ed uno studio completamente rinnovati, si ripropone anche per quest'anno di lasciare ancor più spazio all'Attualità, incrementando i contenuti a tema, nonché andando ad aumentare anche servizi e inchieste. Come di consueto, non mancheranno in studio anche gli ospiti illustri, che porteranno in diretta tv i propri contributi in quanto esperti della salute o medici specialisti. Inevitabile, ovviamente, anche un accenno alla pandemia da Coronavirus dalla quale le nostre vite sono state incredibilmente stravolte quest'anno.

Non mancherà inoltre una piccola vetrina dedicata al mondo dell'alimentazione, con tanto di consigli su cosa mangiare per vivere bene, e su quali attività praticamente per migliorare il proprio stile di vita quotidiano.



Buongiorno Benessere, dove vederlo?

andrà in onda ogni sabato mattina, a partire dalle ore 10:30, su Rai 1. Sarà anche visibile in diretta streaming sul portale di Rai Play. A partire dalle ore 10:30 circa, in occasione della sua prima puntata per questa nuova stagione televisiva 2020/2021, potrete seguire il nuovo debutto di Buongiorno Benessere insieme a noi. Vi racconteremo il programma in diretta su TvBlog.