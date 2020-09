Accordi e Disaccordi, il talk show urla e rissa free. Stupisce Calenda in polo

Di Marcello Filograsso venerdì 11 settembre 2020

Andrea Scanzi e Luca Sommi si confermano una coppia ben assortita, bene anche l'innesto di Martina Dell'Ombra. Unico neo, troppo lungo il segmento con Marco Travaglio.

22.58 Nell'anteprima Scanzi e Sommi annunciano la presenza di Carlo Calenda come ospite della prima puntata, oltre a "un'inviata molto speciale". Si tratta di Martina Dell'Ombra.

23.04 Scambio di saluti in studio tra Sommi e Scanzi. Il primo chiede al secondo un parere sul referendum e sulle ricadute per il governo relative alle Regionali. Per Scanzi il governo non rischia sul referendum ("Dipende con quanto vince il sì"), ma la vede male per Conte nel caso in cui Puglia e Toscana finissero al centrodestra.

23.08 Arriva Carlo Calenda, che stupisce per il look in polo. Il leader di Azione si dice favorevole al taglio dei parlamentari, ma non condivide la struttura della riforma per un problema di rappresentanza. "Sarebbe una buona legge se ci fossero le preferenze".

23.11 Calenda: "Salvini lo considero un bullo in mutande al Papeete, non sarebbe capace di gestire un bar, figuriamoci un colpo di Stato. Il Partito Democratico rischia di trovarsi senza identità. Non si può dire però che fosse una scelta di Zingaretti governare insieme ai 5 Stelle".

23.14 Sommi: "Lei ha detto che vorrebbe governare con Forza Italia, ma davvero vi sentite più vicini a Previti, Berlusconi, ecc.?". Calenda: "Molta di questa gente è fuori dalla politica, vorrei un governo di larghissime intesa, comunque ho grande stima di Patuanelli".

23.18 Luca Sommi cerca di pungere Calenda sulla questione Puglia, in quanto dopo aver criticato Renzi insieme propongono Ivan Scalfarotto come governatore. Calenda spiega che non condivide la candidatura di Emiliano.

23.20 Calenda scandisce a mo' di giuramento: "Non farò un'alleanza con Renzi anche se è stato un bravo presidente del Consiglio". Il momento fa tanto le ultime parole famose.

23.25 Calenda si dice favorevole alla legge elettorale con sbarramento al 5 per cento: "Si tratta di una battaglia terrificante, devi parlare a un Paese diviso ideologicamente, poi se fallisco fallisco bene come dice Crozza".

23.28 Calenda: "C'è un fondo di 4 miliardi di euro per la ricapitalizzazione delle PMI. La norma è scritta talmente male che non riusciranno a usarli. Sulla scuola hanno toppato tutti".

23.32 Calenda: "Non vedo fascismo ovunque, Berlusconi non era fascista, era in conflitto di interessi. Mi dava fastidio che Salvini quando moriva la gente in mare si faceva le foto con lo yacht dietro. Questo è disprezzo per la tragedia".

23.34 Calenda: "Non credo che si voterà tra un anno. Non vado a fare la stampella al centrodestra, voglio costruire un grande fronte repubblicano, sono equidistante da entrambi gli schieramenti, per togliere l'abbraccio tra populismo estremo e destra estrema, per fare questo occorre arrivare a una cifra significativa. La Meloni per arrivare dove è arrivata ci ha messo 4 anni".

23.37 Scanzi: "Lei è molto stimato ma rischia di fare la fine della povera Camilla, che tutti la vogliono ma nessuno se la piglia". Calenda: "Mi fa piacere la stima ma devo impegnarmi andando sui territori. I sondaggi? La Ghisleri mi dà al 4.2%, non è l'ultima arrivata".

23.41 Salutato Calenda, intervento simpatico dell'inviata Martina Dell'Ombra alla Festa dell'Unità di Modena.

23.44 Si chiude col parere di Marco Travaglio sul referendum, favorevole al sì.

23.51 Il segmento va un po' per le lunghe. Travaglio attacca chiunque, fino a Billy Costacurta che ha detto di voler votare no per fare dispetto ai 5 Stelle.

00.01 I due conduttori danno appuntamento a venerdì prossimo.

Qualcuno tra gli addetti ai lavori ha sostenuto tempo fa la dannosità della doppia conduzione in un programma televisivo come hanno dimostrato i casi Alberto Matano - Lorella Cuccarini per La Vita in Diretta e Francesco Vecchi - Federica Panicucci per Mattino Cinque, lo stesso non può dirsi per Andrea Scanzi e Luca Sommi, la coppia che conduce per la sesta edizione Accordi e Disaccordi, il talk show della seconda serata di Nove.

Magari i due avranno una formazione diversa ma si percepisce sin dalle prime battute una solida complicità e soprattutto una grande stima reciproca, grazie alle quali il programma fila liscio come l'olio. Scanzi e Sommi costituiscono ormai una coppia collaudata che non regala sbavature, anche se il primo non rinuncia a vestire i panni dell'opinionista come fa d'altronde da Lilli Gruber a Otto e Mezzo.

In questa atmosfera così tranquilla per una volta Carlo Calenda ha avuto per esempio la possibilità di far capire qualcosa di più del suo programma politico, anche se stupisce il suo arrivo nell'immutato studio indossando una polo. Probabilmente voleva trasmettere un'idea di informalità, ma il dibattito si è rivelato molto interessante, con i due che hanno cercato di metterlo davanti ad alcune sue contraddizioni (la disistima per Renzi ma la contemporanea allenza nelle Regionali in Puglia a sostegno di Ivan Scalfarotto), col diretto interessato che ha risposto senza scomporsi più di tanto.

Particolarmente riuscito anche l'innesto di Federica Cacciola in arte Martina Dell'Ombra, inviata alla Festa dell'Unità di Modena, utile ad alleggerire il tono. Unico neo il blocco finale con il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio, davvero troppo lungo per un personaggio che ogni due giorni imperversa anche lui dalla Gruber.





