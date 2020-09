Accordi e Disaccordi, diretta su TvBlog dalle 22.45

Di Marcello Filograsso venerdì 11 settembre 2020

Torna il talk show con Andrea Scanzi e Luca Sommi nella seconda serata di Nove

Dopo la pausa estiva torna anche Accordi e Disaccordi, il talk show condotto su Nove da Andrea Scanzi e Luca Sommi con la partecipazione del direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio. Il programma andrà in onda alle 22.45 e TvBlog lo seguirà in liveblogging.

Primo ospite di questo nuovo ciclo è Carlo Calenda, leader del partito Azione, che commenterà con i due giornalisti la situazione politica attuale e in particolar modo l'imminente riapertura delle scuole, ritenuto un banco di prova difficile per il governo dagli osservatori a causa della pandemia da coronavirus.

A chiudere il commento del direttore Marco Travaglio sui fatti della settimana, mentre si segnala come nuovo innesto la comica Martina Dell'Ombra, all'anagrafe Federica Cacciola.



Accordi e Disaccordi: dove seguirlo

va in onda alle 22.45 su Nove ma è disponibile anche in livestreaming su Dplay e in streaming sullo stesso portale al termine della messa in onda.





Accordi e Disaccordi: Second Screen

dispone del suo account su Twitter @aedtalkshow.

Il programma rimane commentabile sui canali Facebook e Instagram di Nove, oltre che su TvBlog.