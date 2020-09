Primo Set, prima puntata del 10 settembre 2020

Di Marco Salaris giovedì 10 settembre 2020

Il primo appuntamento con il nuovo programma della seconda serata di Rai 2. Conduce Gianvito Casadonte con le due inviate Elena Ballerini e Giulia Nannini.

Primo Set è il nuovo programma di Rai 2 in onda da giovedì 10 settembre a mezzanotte. La trasmissione racconterà la ripresa dell'industria dell'audiovisivo dopo la grave emergenza dovuta al Coronavirus. Il cinema riaccende i riflettori con nuove regole da seguire per girare i nuovi lavori cinematografici in totale sicurezza.

Gianvito Casadonte ci condurrà sui set che hanno ripreso a produrre. Insieme a lui, due inviate che sono Elena Ballerini e Giulia Nannini.

Dagli attori ai produttori, dagli organizzatori ai truccatori e tutte le altre maestranze del cinema racconteranno come e quanto e com'è cambiato il loro lavoro adeguandosi

Tra gli interventi che vedremo: Rocco Papaleo che racconterà l’emozione che ha provato nel riprendere a girare dopo tre mesi di fermo, Luca Barbareschi in veste di produttore, Laura Chiatti, Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale, Marco Bocci. Dal Festival del Cinema di Venezia: Carolina Crescentini, Ficarra, Alessandro Siani, Violante Placido, Alessio Boni, i fratelli D’Innocenzo, Ricky Memphis, Tiziana Rocca, Angela Finocchiaro, e Pedro Alonso uno dei protagonisti de "La casa di carta".

In più un'intervista a Riccardo Scamarcio che rivelerà retroscena inediti e divertenti della sua carriera.

TvBlog seguirà la prima puntata di Primo set in diretta dalle 23:55.