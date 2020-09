Windstorm - Il vento sta cambiando, su Canale 5 continua la saga tedesca (Video)

Di Paolo Sutera martedì 8 settembre 2020

Dopo le repliche delle settimane scorse, Canale 5 aggiunge alla saga di Windstorm un altro capitolo in prima tv. Windstorm-Il vento sta cambiando, in onda questa sera, 8 settembre 2020, alle 21:30, è il quarto film della saga tratta dai libri di Carola Wimmer e prodotta in Germania.

La trama

Protagonista, ancora una volta, è lo stallone Windstorm, le cui vicende si sono ormai intrecciate a quelle della giovane Mika (Hanna Binke): i due continuano a capirsi ed a rispettarsi, instaurando un legame che va oltre la semplice corsa.

Così è anche quando Mika si sente male: mentre la ragazza viene ricoverata in ospedale, Windstorm perde tutta la sua vitalità, dimostrando di sentire la mancanza della giovane. A nulla servono gli sforzi delle persone più care di Mika: sua nonna Maria (Cornelia Froboess), Sam (Marvin Linke) e l'istruttore Kaan (Tilo Prückner), in effetti, sono concentrati su altro.

La tenuta di Gut Kaltenbach è infatti in gravi difficoltà economiche, e nulla sembra possibile per salvarla. Tutto sembra cambiare quando in città arriva Ari (Luna Paiano), ragazza imprevedibile che lega subito, proprio come fece Mika anni prima, con Windstorm.

Grazie a lei, non solo il cavallo torna in forze, ma anche la tenuta riesce a salvarsi dal fallimento. Ma ad attendere i protagonisti c'è un nuovo nemico, l'istruttore Thordur Throvaldson (Sabin Tambrea), il cui obiettivo è quello di impossessarsi di Windstorm.

Curiosità

Questo quarto capitolo conferma il successo della saga cinematografica di Windstorm, che in realtà all'inizio era destinato ad un solo film. Il grande successo della prima pellicola, però, ha spinto i produttori a creare una vera e propria serie di film che ruotassero intorno all'amicizia tra Mika ed il cavallo Windstorm.

"Il vento sta cambiando" (il cui titolo originale è "Aris Ankunft", ovvero "L'arrivo di Ari") è stato girato nell'estate 2018 nell'Assia settentrionale ed un Andalusia, per una distribuzione avvenuta nel febbraio 2019. A questo film ne seguirà un altro, l'ultimo della saga, dal titolo "Der große Orkan" ("Il grande uragano"), che avrebbe dovuto debuttare nel maggio scorso. La pandemia, però, ne ha rimandato il lancio a data da destinarsi.

Windstorm-Il vento sta cambiando, streaming

E' possibile vedere Windstorm-Il vento sta cambiando in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull'app per smart tv. tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand.