Una nuova vita su La5, seconda stagione dal 17 settembre: ospiti e anticipazioni (Anteprima Blogo)

Di Massimo Galanto martedì 8 settembre 2020

Torna dal 17 settembre la trasmissione condotta da Claudio Guerrini e Crisula Stafida

Dopo gli ottimi risultati della prima stagione (con share anche sopra il 3%), torna Una nuova vita, il programma di La5, in onda dal 17 settembre ogni giovedì in seconda serata e in replica da sabato 26 settembre alle 8.30. Alla guida della trasmissione prodotta dalla 11 Eleven srl di Bruno Frustaci e Alessandro Carpigo, ci saranno i confermati Claudio Guerrini e Crisula Stafida.

Blogo è in grado di anticipare i nomi degli ospiti delle otto puntate previste. Si tratta di personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo, dello sport e dell'attualità: Giorgio Tirabassi, Tania Cagnotto, Jerry Calà, Luca Ward, Anna Pettinelli, Veronica Gentili, Nathalie Caldonazzo, Paola Tiziana Cruciani, Andrea Sannino, Stefano Macchi, Roberta Marchetti, Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo, I Desideri, Leonardo Bocci e Fernanda Pinto.

Il format, ideato durante il lockdown, prevede che ciascun ospite, collegato dalla propria abitazione, illustri come immagina, o come attivamente sta sviluppando, la sua nuova vita. In ogni puntata si mettono a confronto le “nuove ricette di vita” di due persone: una nota e un'altra appartenente a un diverso ambito professionale.

Il programma è scritto da Luigi Miliucci e Tommaso Martinelli, mentre la regia è firmata da Luca Celia.